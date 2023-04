Carlos Tevez podría convertirse en el nuevo DT de Godoy Cruz

image.png

Tras empatar con el Matador en el estadio Malvinas Argentinas, el ex-ayudante de campo y traductor de Marcelo Bielsa en el Leeds United apuntó con munición pesada contra el mandamás del Bodeguero sin nombrarle. "Ese hincha vip estuvo dos meses sin hablarme desde que pisé el club, el hincha vip no participó del mercado de pases. Había que traer dos extremos, no se trajeron. Se fue un lateral izquierdo, no se trajo. Se trajo un joven, con un futuro joven, pero no se trajo. Había que traer dos centrales, no se trajeron".