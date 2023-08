Dramático video: un árbitro reanimó a un jugador en un partido y le salvó la vida

“Estaba sin aliento”, explicó posteriormente el colegiado en diálogo con 7News. “Fue en ese momento, cuando se estaba sosteniendo la garganta, que estaba claro que no estaba pasando por una buena situación”, agregó.

Embed

“Le di la vuelta, traté de sacarle la lengua y una vez hecho eso, lo mantuve allí de lado”, sumó sobre la maniobra que realizó para intentar que la lengua del joven no bloquee su garganta y añadió “He visto jugadores caer al suelo antes y no respirar, pero esta vez fue algo diferente. No se encontraba en ningún buen lugar”.

Tras varios minutos de tensión, Irankunda, consciente durante todo el dramático episodio, pudo recomponerse y abandonar el campo por sus propios medios para ser revisado por el personal médico.

“Al final del día es sólo una de esas cosas… podría, habría, pero al final él está aquí. Y probablemente pronto volverá al campo”, cerró Verdicchio.