Encontraron muerto al futbolista Carlos Kaiser: se había reunido en un auto con tres mujeres

Qué se sabe sobre las últimas horas de Carlos Alberto Kaiser

Según los testimonios recogidos por medios locales como Ecuavisa, Metro y El Universo, la secuencia de los hechos comenzó alrededor de las dos de la madrugada. Testigos afirmaron que el exjugador llegó al sitio acompañado por dos mujeres, a quienes posteriormente se sumó una tercera. El grupo habría estado consumiendo bebidas alcohólicas dentro del rodado.

De acuerdo con los relatos, tras una serie de discusiones, las mujeres habrían movilizado al exfutbolista hacia la parte trasera del coche. Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue el intento de llevarse el automóvil: una de las acompañantes regresó con un hombre en bicicleta con la aparente intención de encender el motor. “Dijeron que iban a remolcarlo, pero nunca regresaron”, aseguró un testigo, dejando el vehículo abandonado con las ventanas bajas y la puerta entreabierta.

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Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira fue encontrado sin vida en el asiento trasero de su auto.

Cuál fue la causa de muerte del histórico jugador de Emelec

Aunque el escenario del hallazgo resultó llamativo, los informes preliminares indicaron que no se observaban signos visibles de violencia ni huellas de forcejeo en el cadáver. La Policía Nacional ha iniciado las pericias forenses correspondientes para establecer la causa exacta del fallecimiento del hombre de 63 años, manteniendo el caso bajo estricta investigación para descartar o confirmar cualquier tipo de irregularidad.

Quién fue Carlos Alberto Kaiser y por qué es leyenda en Emelec

Kaiser Rivadeneira es recordado como una figura emblemática de la institución guayaquileña. Su nombre quedó grabado en la memoria de la hinchada "Eléctrica" gracias a una hazaña técnica: marcó uno de los goles olímpicos más recordados de la historia del club en 1991, durante un encuentro frente a Universidad Católica en el estadio George Capwell.

Antes de su salto al profesionalismo, Carlos Alberto integró la selección del colegio Vicente Rocafuerte. Debido a su fallecimiento, dicha institución decidió suspender la fecha del torneo de exalumnos programada para el fin de semana como señal de duelo. Por su parte, el Club Sport Emelec emitió un sentido comunicado oficial: “Expresamos nuestro profundo pesar por el sensible fallecimiento de quien en vida fue el Sr. Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira, histórico jugador de nuestra institución”, enviando condolencias a sus familiares por esta irreparable pérdida.