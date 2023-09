El astrólogo de Boca predijo qué equipos ganarán los clásicos y cuál descenderá

image.png

“El Superclásico será aburrido, se van a defender, no van a tomar riesgos. Para el apostador es un empate clavado, pero, si hay un mix con los campeones del mundo Sub 20, para mí gana Boca o empata. Marcelo Saracchi y Facundo Colidio están muy bien para ese partido. También me imagino que habrá una expulsión o una lesión”, afirmó Armas en “Decime que se siente” por Late FM 93.1.