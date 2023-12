El inesperado posteo del Papu Gómez a un año de la coronación de la Selección Argentina en Qatar

"Feliz aniversario", expresó Gómez, actualmente apartado del Monza en Italia debido a una suspensión de dos años derivada de un resultado positivo por la sustancia prohibida Terbutalina.

A continuación, escribió un mensaje más extenso en su cuenta de Instagram: "¡Hoy 18 de diciembre fuimos campeones del mundo! Pudimos darle una alegría a nuestro pueblo después de tantos años. Sacrificio, trabajo sudor y lágrimas. Todo eso valio la pena para coronar nuestro sueño. Gracias a cada uno de los argentinos por estar ahí apoyándonos y gracias por estar todavía . Esto es por y para siempre", afirmó. Y sentenció: "Teñimos cada rincón del mundo celeste y blanco y quedó demostrado que cuando estamos juntos somos más fuertes. Aguante argentina!!! Primer aniversario de muchos, disfrútenlo. Abrazo grande".

Las historias del Papu Gómez a un año de la consagración de la Selección Argentina en Qatar

papugomezstories1.jpg

papugomezstories2.jpg

papugomezstories3.jpg

"No me quiero retirar así": el Papu Gómez reveló por qué le dio positivo el doping

Alejandro 'Papu' Gómez fue suspendido dos años después de dar positivo en un control antidopaje realizado en noviembre de 2022, durante su etapa en el Sevilla, justo días antes del inicio de la Copa Mundial de Qatar 2022. El experimentado mediocampista, quien recientemente se unió al Monza en Italia, se encuentra en estado de shock, pero es consciente de que su carrera futbolística, a sus 35 años, pende de un hilo.

En respuesta a esta situación, Papu Gómez emitió un comunicado oficial en el que señaló que es un “férreo defensor del deporte limpio” y que nunca tuvo intención de “recurrir a una práctica prohibida”. Además, explicó que la resolución de este problema está en manos de sus abogados.

Además, el futbolista compartió su angustia a través de sus historias de Instagram, expresando: “Tuve varios controles durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo. No me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, no me lo merezco. Quiero volver a jugar y a entrenar con mis compañeros del Monza y que mis abogados puedan solucionar el tema”.

Según sus propias declaraciones en las redes sociales, la sustancia detectada es terbutalina, un compuesto que se utiliza en el tratamiento del asma debido a su propiedad como broncodilatador y suele comercializarse en forma de jarabes para la tos.

El futbolista añadió: "La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol”.