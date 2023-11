Conferencia de Scaloni: qué dijo de la sanción de Papu Gómez, la ausencia de Garnacho y el futuro de Di María

Asimismo, se habló de la ausencia de Alejandro Garnacho en esta convocatoria, una de las sorpresas de la lista del técnico, quien explicó los motivos por los que decidió no citar al futbolista del Manchester United.

"Es por una cuestión futbolística. No nos gusta traer jugadores y dejarlos afuera constantemente o dejarlos afuera del plantel. Todos quieren estar y está buenísimo, pero la parte humana juega y tenés que tomar decisiones", argumentó.

Garnacho sumo 51 minutos en la Selección mayor, repartidos en los amistosos ante Australia, Indonesa y en el encuentro ante Bolivia, por Eliminatorias, todos en 2023.

Scaloni dio sus motivos para no llamarlo en esta ocasión: "Hubiese sido fácil traerlo, pero en las últimas convocatorias él no tuvo minutos y hay veces que hay que tomar decisiones. Pero es un chico que está en el radar nuestro y que va a seguir estando y que tiene un enorme futuro".

Sobre Lionel Messi, aseguró que está apto para jugar. "Leo está bien. Viene bien. Incluso, creo que, más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad. Está en condiciones", remarcó.

Sin embargo, dejó en claro que aún no definió al equipo. "Lo voy a decidir esta tarde. Pero, en líneas generales, es el que venía jugando. No creo que haya muchos cambios", señaló.

Asimismo, Scaloni se refirió a La Bombonera como escenario del nuevo partido del equipo. “No nos cambia. En River estábamos bien. Corríamos el riesgo de que el campo no estuviera en condiciones. Estamos contentos de poder jugar en Boca y hemos estado cómodos”.

Sobre Nico González y Ángel Di María, aseguró que "con Australia jugaron los dos. Depende mucho de dónde podemos hacer o nos pueden hacer daño. A Nico lo vemos por izquierda, siempre ha jugado ahí, y Ángel por los dos lados. Nos dan algo parecido, pero sobre todo profundidad, con tres volantes más de juego interno, pero la diferencia radica en lo que creemos que va a pasar en el partido. Los dos nos han dado un montón".

"Queda un montón para la Copa América, tendrá tiempo de estar en el predio. Disfrutemos ahora que lo tenemos y verlo jugar con la camiseta de la Selección. No tiene mucho sentido pensar en lo que va a pasar. Cuando está acá está feliz. Futbolísticamente viene de una lesión pero viene jugando. No va a haber problema. Tomaremos la decisión de si juega de inicio o no, pero está bien", dijo sobre "Fideo".

Además, el DT se refirió a los posibles convocados para formar parte del equipo de cara al mundial y aclaró que "no es una condición jugar en Europa para ser convocado, Thiago ha sido campeón del mundo jugando en Estados Unidos. Lo que es importante es que para jugar en la Selección tiene que ser un jugador que nos haga falta, que sea un puesto en el cual nosotros tengamos algún problema o puede mejorar. Mientras el equipo está como está ahora es difícil ir metiendo jugadores", expresó ante los medios.

"El campeonato local está jugando cosas y no tiene sentido sacar por sacar. Hay jugadores jóvenes interesantes y cuando creamos que pueden tener la chance, la van a tener, no tenemos dudas. Estamos convencidos de que no tenemos motivos para cambiar", completó.