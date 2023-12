La dura crítica de Macri a Riquelme después de la derrota en las elecciones de Boca

El mensaje de Mauricio Macri tras perder las elecciones en Boca

“Queridos boquenses: Nuestro querido club tiene hoy en riesgo su crecimiento institucional. Y la forma en que transcurrió la elección de ayer no hizo más que confirmarlo. No puedo dejar de recordar el día en que ese jovencito firmaba con Boca en 1996. Una institución con valores, ordenada y profesional, le dio junto a un gran plantel la oportunidad de llegar donde llegó. Espero que en este nuevo período se conecte con la grandeza de Boca y también con la humildad de saber que está en un club con más de 100 años de historia y de gloria. Que sepa corregir la forma arbitraria y personalista de conducir el club. Boca siempre tiene que estar por encima de todo y de todos. Lo deseo por el bien de Boca, al que tanto quiero. Sin reglas institucionales, sin profesionalismo y sin transparencia en las decisiones, será muy difícil que volvamos a ser uno de los 5 grandes clubes del fútbol mundial. Gracias a Andrés por liderar nuestra propuesta de ponerle gestión a la pasión y gracias a todos los que fueron a votar ayer con respeto y amor por Boca. Seguiremos cuidando y trabajando por nuestro querido club. Vamos Boca!”.

macritw.JPG

Andrés Ibarra reconoció la derrota contra Riquelme en las elecciones

Andrés Ibarra, candidato a la presidencia de Boca por la oposición, admitió su derrota frente a Juan Román Riquelme, quien ganó con un margen considerable en las elecciones. Sin embargo, Ibarra insistió en que, desde su perspectiva política, hubo irregularidades en el padrón.

"Todo lo que hemos hecho tanto a las autoridades actuales coom en la Justicia ha sido para defender al socio, tanto adherente como activo. Las cosas que vimos no son propias de la calidad institucional de Boca, quedó demostrada en la votación con la clarísima diferencia en las mesas que pedimos que se eliminen de la votación", declaró Ibarra y agregó: "Está claro que el diferencial no tiene nada que ver con el resto. Hubo un manipuleo y una actuación de las autoridades actuales que no es propia de la historia de Boca y no debe ser propia del futuro de Boca".

image.png

En este contexto, aseguró que el oficialismo debería considerar "muchas de las propuestas" que presentaron, como la Bombonera Siglo XXI. "Son para el socio de Boca. El socio de Boca lo pide. Como por ejemplo, el nuevo estadio, todos los temas que tienen que ver con el manejo del fútbol profesional. Obvio que nosotros queríamos hacerlo de la mano de Martín Palermo, que creemos que el técnico adecuado para recuperar la identidad, expresó.

Ibarra también dirigió un mensaje a los seguidores de Boca: "Les pido realmente tanto a los socios como a los ganadores de hoy, que tengan en cuenta esto: Boca tiene que estar por encima de todos y todo. Sea un ídolo futbolísitco o presidente, Boca tiene que estar por encima de todo y todos".

Además, se refirió a los insultos y abucheos dirigidos a Javier Milei, presidente de la Nación, durante su visita para votar: "No puede volver a pasar, no puede haber una división de la familia de Boca como se ha generado. Se ha generado por una actitud de soberbia y, en muchos casos, de violencia, como vimos con el presidente Milei, cuando fue deliberadamente atacado verbalmente". Y añadió: "Hemos recibido agresiones de distinto tipo. Eso no es para Boca. Boca necesita volver a recuperar la paz y unidad. Se recupera de arriba para abajo".