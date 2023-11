La emoción de Felipe Melo tras ganar la Copa Libertadores con Fluminense: "Boca es..."

"La primera es la primera. Ganamos porque hemos llorado sangre. Hemos pensado noche y día en ganar esta competición. La hinchada estuvo con nosotros todo el tiempo. Estoy orgulloso de todo el equipo", destacó Melo después del partido en Telefé y ESPN.

El análisis de Darío Benedetto tras la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores

Después de la derrota de Boca por 2-1 ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023 que se disputó en el Maracaná, Darío Benedetto compartió sus sensaciones tras la amarga caída del Xeneize, que tenía grandes expectativas de lograr su séptimo título continental.

"La verdad que es difícil hablar en estos momentos. Creo que el grupo hizo un desgaste muy grande durante toda la Copa y soñábamos con esto. No se pudo dar. Nos vamos muy tristes. Nada que reprocharse. Sabíamos que esto era un sueño para nosotros. No se pudo concretar. Agradezco a mis compañeros el desgaste que hicieron durante toda la Copa", expresó el delantero de 33 años en diálogo con Telefe.

"Bronca, mucha tristeza. Agradecerle a la gente el apoyo incondicional de siempre. Se vieron hasta acá y quedó gente afuera, hicieron la mayor movilización de los últimos tiempos y simplemente pedirles perdón y agradecerle el apoyo de siempre. Es difícil hacer un análisis caliente con esta tristeza, pero agradecer a mis compañeros por el esfuerzo que hicieron en toda la Copa", agregó en Fox Sports el delantero de Boca, que ingresó a los 32 minutos del complemento en lugar de Edinson Cavani.

En cuanto a un análisis del duelo, Benedetto destacó la labor del rival y volvió a pedirle disculpas a todos los hinchas de Boca que viajaron a Río de Janeiro. "El ganador es Fluminense, no hay otra. Nosotros hicimos todo el esfuerzo posible hasta el último minuto, por eso no hay nada que reprocharse ninguno. Te vuelvo a repetir, pedirle disculpas a la gente, hicimos un esfuerzo enorme durante toda la Copa. Era un sueño para nosotros poder ganar esta Copa, pero no se pudo dar, hay que seguir".