La insólita decisión que tomó Fernando Gago a tres días del clásico ante Boca

Por otra parte, es importante destacar que, para ese partido, Gago podría recuperar a algunos lesionados, ya que, Aníbal Moreno realizó algunos trabajos a la par del grupo, pero luego lo hizo de forma diferenciada, mientras que Gonzalo Piovi pudo completar la práctica junto al resto del plantel.

En cambio, Matías Rojas hizo solo movimientos aeróbicos junto a Edwin Cardona para alivianar la zona en la que sufrió el golpe y Gabriel Rojas es el único que lo hizo de manera diferenciada, por lo que es muy difícil que pueda estar ante el Xeneize.

Fernando Gago, sobre la derrota de Racing: "No nos salió nada de lo planeado, jugamos mal y perdimos"

Racing no atraviesa un buen momento en la Liga Profesional, y, el lunes pasado, cayó por 3-1 frente a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda. Luego de lo que fue la tercera derrota en los últimos cuatro partidos, Fernando Gago habló del presente de la Academia.

ara empezar, Gago analizó la derrota y fue categórico al asegurar que “no nos salió nada de lo planeado”. El entrenador de Racing afirmó que fueron superaros “en las facetas del juego en las que sabíamos que nos podían superar” y reconoció: “Nos molesta el resultado y, en especial, la falta de continuidad de juego de un partido a otro. No podemos cambiar tanto en ese aspecto".

"No creo que este sea el momento que más me preocupa desde que estoy en el club", expresó Gago y explicó: "Pero sí estoy seguro de que quiero ganar. No tengo dudas. Y por eso voy a seguir trabajando junto a los jugadores para que el equipo gane en fútbol y en funcionamiento"

"Vamos a seguir trabajando otra volver a tener esa constancia de juego y de resultados en la que nos sentíamos cómodos. Tenemos que encontrar la regularidad dentro de lo que queremos hacer”, agregó Gago y admitió que una de las facetas en las que están siendo superados es la pelota detenida: “La sensación que me da es que el equipo sufre de los balones detenidos más que de las situaciones de los desbordes en contra. Hoy nos pasó eso y luego vino el último tanto que fue producto de un error".

Fernando Gago palpitó el clásico ante Boca

El próximo fin de semana, en La Bombonera, Racing buscará recuperarse en el clásico ante Boca y el entrenador del conjunto de Avellaneda aseguró que "partidos como el que tendremos el sábado motivan, sin dudas. Debemos prepararnos bien y recuperarnos en lo físico para afrontarlo de buena manera. Y recién después pensaremos en lo que se viene por la Copa Libertadores (luego será local de Flamengo)".

"El sábado tenemos que jugar el partido que más nos conviene y encontrarnos con el nivel de fútbol que queremos", sentenció Gago.