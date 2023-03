Fernando Gago, muy autocrítico tras la derrota de Racing: "Jugamos mal, el equipo no funcionó"

Por otro lado, resaltó el hecho de que el césped no se encontraba en buenas condiciones, aunque no buscó instalarlo como excusa: "En ese campo de juego no se podía jugar. Sabiendo de esa dificultad, intentaremos plantear el partido desde otra zona, empezar a jugar profundo para tratar de encontrar el desequilibrio. Y el partido no nos salió. Jugamos mal y tenemos que ser conscientes de que hoy el equipo no funcionó".

Embed

Godoy Cruz sorprendió a un apático Racing y se quedó con un triunfazo

Godoy Cruz sorprendió a Racing y le ganó por 2-0 con goles de Tomás Conechny y Salomón Rodríguez, de tiro libre, por la sexta fecha de la Liga Profesional 2023 en el Estadio Malvinas Argentinas.

El Tomba sorprendió de arranque a la Academia y, en la primera del partido, tras una gran jugada colectiva, Tomás Conechny puso el 1-0 con un gran remate. De ahí en adelante las situaciones de peligro escasearon, aunque la más clara fue otra para el local que salvó Gabriel Arias.

En la segunda parte, el equipo de Fernando Gago lo fue a buscar, pero fue por un tiro libre de Salomón Rodríguez con complicidad de la barrera que estiró la ventaja para Godoy Cruz. La Academia nunca tuvo chances muy claras y el Tomba pudo terminar goleando en más de una oportunidad.

Racing tuvo una jugada de peligrocon Jonathan Galván que de cabeza ponía el descuento e incertidumbre al resultado, pero Leandro Rey Hilfer cobró offside a instancias del VAR por la posición del defensor.

Finalmente, Godoy Cruz ganó por 2-0 ante Racing y, con este resultado, quedó con nueve puntos, mientras que la Academia suma ocho unidades