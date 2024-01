La llamativa opinión de Enzo Fernández sobre la salida de Enzo Pérez de River

image.png

En una conversación con ESPN, el mediocampista del Chelsea y la Selección Argentina reveló que siente "un poco triste" ante la pérdida de River tras la salida de Pérez al club Pincha: "Enzo es un símbolo para River. A mí me ha ayudado mucho, fue como un padre para mi dentro del vestuario, dentro de la cancha siempre aconsejándome, estando ahí para darme una mano y fue un placer poder compartir con él ese año que estuve en River. He aprendido mucho a su lado, un jugador de mucha jerarquía, mucha personalidad y me quedo con todo lo bueno de él y todo lo que aprendí de él dentro de la cancha".