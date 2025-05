Preocupación por un joven nadador que sufrió un grave accidente en una pileta y no puede moverse.

“El golpe fue tan raro que en el momento que sacaron del agua a Mati, ya no podía mover las piernas ni los brazos”, explicó D’Andrea. Además, amplió: “Fue una tragedia. Estaba a 25 metros para tomarle los tiempos y no lo vi. Matías, que estaba en el partidor tampoco lo vio y se tiró, y creo que en el aire se da cuenta e intenta esquivarlo, pero no puede”.

“Entonces, Matías impactó sobre la espalda del otro nadador, que justo estaba subiendo. Todo pasó muy rápido y ahí fue cuando chocaron”, agregó D’Andrea. Rápidamente, se activaron las alertas en el natatorio y el rosarino fue retirado de la piscina, inmovilizado y consciente, pero ya no sentía las extremidades de su cuerpo.

Luego de la primera asistencia en el hospital Santojanni, Bottoni fue derivado al Italiano donde fue operado de urgencia y estabilizado. “Se fracturó la sexta vértebra cervical y, seguro, tendrá daños permanentes. El daño medular es irreversible”, explicó Luciano, padre de Matías. En el mismo sentido, su mamá fue contundente en comunicación con el medio Rosario3. “Tiene una lesión extremadamente grave, no puede mover la mitad del cuerpo, quedó paralizado”, explicó Valeria.

nadador_argentino_accidente.jpg La promesa del deporte argentino, el rosarino Matías Bottoni, protagonizó un incidente con otro nadador durante un torneo en el Parque Olímpico.

Frente a la necesidad de tener que costear la operación, la familia y el club organizaron una colecta y se recaudaron 60 millones de pesos en menos de 24 horas gracias al aporte de amigos y del mundo de la natación argentina, que al igual que figuras del deporte nacional y personalidades de toda la región, se sumaron.

Sus padres tuvieron que viajar de urgencia desde Rosario para estar con uno de sus hijos. El otro, Ignacio de 11 años, quedó a cargo de unos amigos en la ciudad.

Matías fue operado y le reemplazaron la vértebra afectada

Bottoni es parte del seleccionado de natación rosarino y participó en los torneos Promesas del Cono Sur y en los nacionales de su categoría y mayor. Además, en el último verano con el colegio Dante Alighieri hizo un intercambio en Italia junto a sus compañeros durante un mes y, a su regreso, planificó lo que iba a ser una temporada marcada con el objetivo de lograr la clasificación al Sudamericano juvenil.

El día del accidente, Matías había ingresado en la final de los 200 metros mariposa, una de sus especialidades, además de los 200 y 400 combinados.

Este martes, Matías fue operado, le reemplazaron la vértebra afectada y las próximas horas serán clave para determinar cómo seguirá su recuperación. ”La operación salió bien, en este momento está sedado, tiene que estar, por lo que tengo entendido, 48 horas sedado, o sea que hasta hoy miércoles”, explicó su entrenador.

Los papás contaron que su estado era crítico en la primera noche, pero él resistió. Ahora será tiempo de esperar y seguir. “Solamente recen de corazón por la recuperación de Matías”, citó un comunicado que publicó su tan querido club.