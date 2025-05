Mauricio Macri en el cierre de la campaña del PRO en CABA: "Estamos unidos y de pie otra vez"

El exmandatario fue el encargado de abrir el acto de cierre de la campaña minutos después de las 19 en el Club 17 de agosto, situado en el barrio porteoñ de Villa Pueyerredón, al que asitió la primera línea del PRO.

"El PRO está unido, de pie otra vez. Hemos hecho autocrítica que la interna del 2023 fue muy dañina para nuestro espacio, que los dos candidatos se dejaron corromper por el ego y la ambición desmedida pero los dos ya no están", dijo en referencia a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Embed - MACRI EN EL ACTO DE CIERRE DE LOSPENNATO: "LA INTERNA DEL 2023 FUE DAÑINA PARA EL PRO"

Y agregó sobre los dos exPRO: "Fuera, fuera, fuera, ya está. Mala energía, mala vibra", en complicidad con el público. Además, comprometió a "seguir dando batalla por el cambio con equilibrio".

"Me devolvieron las ganas de luchar por esta Argentina", confió al público que pidió luego por con cánticos por su postulación a la presidencia.

Al hablarle a los porteños, el expresidente expresó: "Hace cuántos años ya nos conocemos, son más de 20 años, y para los que venimos de Boca son más de 30 y saben que tengo algunas obsesiones, la obsesión por el hacer, por trabajar en equipo, el valor de la palabra y respetar al que piensa distinto".

En esa línea, agregó que "son vecinos muy exigentes, que siempre creen que pueden estar mejor, tienen una vara muy alta". "Les quiero agradecer de corazón por todos años de relación", manifestó Macri y añadió que "el cambio que está en marcha en Argentina empezó acá gracias a ustedes".

"Quiero pasarles dos mensajes: transmitirles tranquilidad de que el equipo del PRO los va a seguir cuidando, porque el equipo del PRO ama esta Ciudad", destacó y remarcó en referencia a la política nacional: "Vamos a seguir ayudando al ordenamiento económico del país".

Al respecto, resaltó que su espacio lo viene haciendo "sin especular a cambio de nada, porque amamos a la Argentina y hacemos lo que es bueno para los argentinos". "Pero también sabemos que ordenando la economía no alcanza, hay que fortalecer las instituciones y hay que recuperar el respeto por el otro", diferenció.

Sobre el final, resaltó que "construir lleva años, y destruir tan solo lleva meses y si no pregúntennos a los hinchas de Boca cómo estamos".

Por último le dedicó un mensaje a Lospennato tras la caída de Ficha Limpia y la polémica con La Libertad Avanza: "Te han dado dura y cruelmente, tuviste un debut a puro nivel, te pegaron mucho solamente por querer defender la verdad. Lo que no te mata te fortalece. La mayoría de los argentinos te creyeron a vos".

El discurso final de Lospennato

Después de que hablara la jefa de campaña del PRO en CABA, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Lospennato dio el discurso final.

"Yo le voy a prometer una cosa, no sé si le voy a poner huevo pero le voy a poner unos ovarios que ni les cuento", inició después de los cánticos que le decían "el domingo cueste lo que cueste... el domingo tenemos que ganar".

Lospennato cierre de campaña.png

"Esta no fue una campaña difícil fue una campaña complicada, poco limpia porque algunos no saben hacer política limpiamente", reprochó aunque dijo que "a los porteños nos se los engaña".

"Nosotros no vamos a ser rehenes de las ambiciones políticas de nadie, no somos un trofeo para exhibir", rechazó y analizó que en esta elección "quisieron confundirnos, haciéndonos creer que en esta elección se definen temas nacionales". "Pero si hay un votante informado, que sabe de qué se trata es el el votante porteño, a nosotros no nos toman el pelo", retrucó.

"Esta es una elección local, ni Macri, ni Cristina, ni Milei se van a bajar de los carteles para sentarse en una banca en la Legislatura. Ninguno de ellos va a tomas las decisiones que se toman en la Legislatura", profundizó y afirmó que "eso lo vamos a definir o Santoro y su lista kirchnerista o Adorni, y su lista fantasma, o Lospennato y la lista del PRO.

Noticia en desarrollo...