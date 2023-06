La picante respuesta de la esposa de Ángel Di María ante las críticas de hinchas de Rosario Central

"Estoy muy orgullosa de vos, mi amor, de que nunca te rendiste a pesar de los insultos que recibías en la Selección. Pero mucho más orgullosa estoy de que seguís adelante con el sueño de volver a Central. ¡Sí! De volver a Central cuando vos quieras, no cuando te lo impongan y te lo ordene mas de un pavote 'valiente' detrás de un teléfono. Sólo los que te amamos sabemos lo que amás a Central y que no necesitás ir a ver un partido o ir a saludar para que sientas lo que sentís por el club. Si lo hicieras también te criticarían diciendo 'dejá de vender humo y volvé a Central'. Nunca nadie puede dejar contentos a todos", añadió, sin filtro.

En ese sentido, Cardoso también destacó el gesto de los hinchas de Newell's de ovacionar a Fideo, símbolo de la Selección Argentina que se consagró campeón del mundo en Qatar. "Nunca dudaste en ir, es tu amigo, no le ibas a fallar. Te arriesgaste sin miedo a una hinchada vecina que podía haberte silbado 'por folclore del fútbol' y no solo que eso no sucedió sino que te ovacionaron de una manera que no podíamos creer".

A su vez, afirmó que "esto también es Rosario" y celebró los "cientos de mensajes de gente hermosa de Central sintiendo orgullo por vos, gente que realmente piensa con la cabeza, que sabe esperarte, que se vuelve loca porque vuelvas, pero te respeta y no te insulta, gente que entiende lo que está bien y lo que está mal". Y sentenció: "Un leproso y un canalla dando un mensaje de paz. ¡Qué lindo que nuestros hijos vean esto! ¡Qué orgullosa estoy de vos y de los amigos que tenés!".