La verdad detrás del video que presentó la defensa de Sebastián Villa en el juicio que enfrenta por violencia de género

image.png

Este material se suman a las declaraciones del futbolista, en las que afirmó que era inocente y en las que, además, se presentó a si mismo como víctima de violencia.

Los videos muestran al futbolista y a su expareja en una habitación. “No me deja salir, ya lo nuestro terminó, ya no me deja salir”, dice el colombiano, intentando dar cuenta de que en realidad era la mujer quien lo golpeaba y ejercía violencia sobre él. “¿Cómo va a decir que lo nuestro terminó? Está loco”, responde ella, que luego le pide que deje de grabar.

En otra grabación que hizo el delantero de Boca, es él quien mira a cámara y dice: “Mira cómo te volvés”. Por su parte, Daniela, llorando, le respondió: “Cómo quieres que me vuelva si me dices que ya no me querés?”. A lo que Villa responde: “Ya no la quiero, Daniela. ¿Qué hago? Ya no la quiero”. “Eres un estúpido”, le dice ella y el futbolista, mirando a la cámara, dice: “Mira cómo me pega”.

Embed

La verdad sobre el video que presentó la defensa de Sebastián Villa

Lo cierto es que este video está hace tres años en la causa, pero esta es la primera vez que la defensa de Sebastián Villa solicitó que se exhibiera el video, en la sexta audiencia del juicio que se llevó a cabo ayer, para probar agresiones de Daniela Cortés. Como en el video la expareja del futbolista está en ropa interior, la fiscalía solicitó que se desaloje la sala e inmediatamente el abogado del colombiano declaró: “Pero si en el Instagram tiene menos ropa que en esos videos”. De todas formas, la sala quedó sin público.

En la última audiencia, Villa tomó la palabra, denunció a Cortés por "episodios violentos por parte de ella" y hasta manifestó que tuvo que "usar camisetas de manga larga" para que sus compañeros "no vean lo lastimado que estaba por los golpes que recibía" en su casa.