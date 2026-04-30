Dibu Martínez llega a Netflix con el estreno de una película que revela la historia detrás del mito

La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a sus amigos de la infancia, familiares y figuras clave en su historia como: Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro. Esta combinación de formatos permite reconstruir el camino de Martínez y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el éxito profesional.

Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova. La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota (con la voz de Agustín Aristarán) que le recuerda todos los retos que tiene por delante. Un relato emocional y original sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.

Ficha técnica de "Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo"

DIRIGIDA POR: Gustavo Cova

Gustavo Cova ESCRITA POR: Hernán Casciari

Hernán Casciari ILUSTRADA POR: Ricardo Liniers

Ricardo Liniers PRODUCTORES GENERALES: Agustín Pichot y Juan Makintach

Agustín Pichot y Juan Makintach PRODUCTORES EJECUTIVOS: Sergio Ferraro y Alejandro Greco

Sergio Ferraro y Alejandro Greco SHOWRUNNER: Andrés Emilio

Andrés Emilio PRODUCIDA POR: PEGSA

Dibu Martínez Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

El fenómeno del Dibu Martínez en la Selección Argentina

En los últimos años, Emiliano "Dibu" Martínez se consolidó como una figura clave del fútbol internacional. Su desempeño en la Selección Argentina lo convirtió en un símbolo de entrega y determinación.

La película llega en un momento en el que su figura trasciende lo deportivo, posicionándose como un referente cultural. Este contexto potencia el interés por una historia que busca mostrar el lado menos conocido del arquero. El film no solo repasará sus logros, sino que intentará explicar cómo se construyó ese carácter competitivo que lo define dentro del campo de juego.

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Cuándo se estrena "Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo"

El estreno de Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo está previsto para el 28 de mayo. A partir de ese momento, estará disponible a nivel global en la plataforma.

La película promete convertirse en uno de los lanzamientos destacados del mes, especialmente en Argentina, donde la figura del arquero genera una fuerte identificación con el público.

La Selección Argentina ya tiene agenda antes del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la Selección Argentina empieza a ajustar los últimos detalles. En ese contexto, la AFA confirmó los dos amistosos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará en los días previos al debut, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones para defender el título obtenido en Qatar 2022.

El primero de los compromisos será el 6 de junio ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Ambos encuentros formarán parte de la preparación final antes del inicio de la Copa del Mundo.

Tráiler oficial de "Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo" en Netflix