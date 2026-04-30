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El Gobierno aumenta el impuesto a los combustibles en etapas: el impacto en el gasoil y la nafta

El Gobierno aplicó una actualización parcial que impactará en los surtidores desde este viernes. El resto del ajuste quedó postergado hasta junio.

Aumentan las naftas y el gasoil desde mayo: cuánto costarán tras la suba de impuestos

Aumentan las naftas y el gasoil desde mayo: cuánto costarán tras la suba de impuestos

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en los combustibles al aplicar una parte de la actualización pendiente del impuesto sobre los combustibles líquidos. La medida comenzará a regir este viernes 1° de mayo y tendrá un impacto directo en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país.

Leé también Según un informe de la UBA, los colectivos circulan hasta un 40% menos en el AMBA por el aumento del combustible
Menos colectivos en la calle y mayores demoras complican el servicio en el AMBA. (Foto: archivo).

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 302, publicado en el Boletín Oficial. Allí también se estableció que el resto del ajuste impositivo quedará postergado hasta el 1 de junio.

La actualización parcial implicará una suba promedio del 0,5% en los surtidores. En términos concretos, el incremento será de aproximadamente $11 por litro en las naftas y de $9 en el gasoil.

Cómo quedarán los precios en CABA

Según los valores relevados en la Ciudad de Buenos Aires, los precios promedio desde mayo serían los siguientes:

  • Nafta súper: $2.008,95
  • Nafta premium: $2.222
  • Gasoil: $2.070
  • Gasoil premium: $2.277

Por qué suben los combustibles

El ajuste responde a la actualización trimestral del impuesto, que se calcula en función de la inflación. Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplicar solo una parte para moderar el impacto sobre los precios y evitar mayores presiones inflacionarias.

La medida se enmarca en un contexto internacional complejo, marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y la suba del petróleo, que volvió a ubicarse por encima de los US$110 por barril.

Qué puede pasar en las próximas semanas

Las petroleras mantienen vigente hasta el 16 de mayo el compromiso de no trasladar a los surtidores las variaciones del precio internacional del crudo. No obstante, sí pueden ajustar los valores por otros factores, como la actualización de impuestos o el precio de los biocombustibles.

En el sector advierten que, si persiste la tensión internacional, los combustibles podrían registrar nuevos incrementos durante la segunda quincena del mes.

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