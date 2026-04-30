El Gobierno aumenta el impuesto a los combustibles en etapas: el impacto en el gasoil y la nafta

Cómo quedarán los precios en CABA

Según los valores relevados en la Ciudad de Buenos Aires, los precios promedio desde mayo serían los siguientes:

Nafta súper: $2.008,95

Nafta premium: $2.222

Gasoil: $2.070

Gasoil premium: $2.277

Por qué suben los combustibles

El ajuste responde a la actualización trimestral del impuesto, que se calcula en función de la inflación. Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplicar solo una parte para moderar el impacto sobre los precios y evitar mayores presiones inflacionarias.

La medida se enmarca en un contexto internacional complejo, marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y la suba del petróleo, que volvió a ubicarse por encima de los US$110 por barril.

Qué puede pasar en las próximas semanas

Las petroleras mantienen vigente hasta el 16 de mayo el compromiso de no trasladar a los surtidores las variaciones del precio internacional del crudo. No obstante, sí pueden ajustar los valores por otros factores, como la actualización de impuestos o el precio de los biocombustibles.

En el sector advierten que, si persiste la tensión internacional, los combustibles podrían registrar nuevos incrementos durante la segunda quincena del mes.