Vacuna antigripal 2026: cuánto tarda en hacer efecto y la advertencia de un infectólogo por una variante que preocupa

Bonvehí también aclaró que la protección no es inmediata. "La vacuna tiene un tiempo que requiere que el organismo genere las defensas para protegerlo, eso es alrededor de 10 a 14 días", detalló.

En la misma línea, explicó que si una persona se vacuna y se enferma al día siguiente, no es por la aplicación, sino porque "todavía el organismo no generó las defensas suficientes para otorgar protección".

Para despejar dudas frecuentes, el especialista subrayó que la vacuna no provoca gripe: "Son inactivadas y no generan la enfermedad".

Además, recordó que debe aplicarse cada año, dado que "tenemos que revacunarnos porque las cepas van variando", lo que obliga a actualizar su composición.

La variante del virus que preocupa: ¿sirve la vacuna antigripal?

gripe H3N2 subclado K

En relación con el escenario internacional, Bonvehí advirtió sobre el subclado K del virus de influenza A (H3N2), una variante que se expandió rápidamente durante el invierno 2025-2026 en el hemisferio norte. Esta cepa fue la dominante en Europa, donde provocó un inicio más precoz de la temporada gripal en varios países, hasta 3 o 4 semanas antes de lo habitual, y un aumento de consultas e internaciones, especialmente en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Sin embargo, el especialista llevó tranquilidad al señalar que, aunque las vacunas del hemisferio sur 2026 no la incluyen de forma específica, "se ha demostrado que ofrecen protección cruzada contra esta variante". En ese sentido, mencionó que estudios preliminares de efectividad vacunal en Europa indican que, pese a cierta deriva antigénica, la vacuna mantiene una capacidad importante para reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Por último, recordó que la vacuna es gratuita para los grupos de riesgo: mayores de 65 años, niños de entre 6 meses y 2 años, y personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas.

En el caso de los adultos mayores, recomendó optar por "vacunas mejoradas" o con "mayor concentración de antígeno", diseñadas para generar una respuesta inmunitaria más fuerte. El objetivo, concluyó, es "dar una protección a aquellos que más la necesitan" de cara al invierno.