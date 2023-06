Las polémicas declaraciones de Dani Alves desde la cárcel: "No se si ella tiene..."

"Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila", para dejar constancia de: "Nunca he hecho daño vountariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco", explicó Dani Alves y explicó que se decidió por dar esta entrevista para que la gente supiera lo que él piensa sobre lo acontecido. "Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato 'asustadizo' de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice", aseguró.

La versión de Dani Alves sobre el día de la presunta violación

"Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del inodoro", explicó el futbolista.

A continuación, Dani Alves apeló a la conciencia: "Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal...". Y añadió: "Se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido".

Antes de finalizar, la periodista le consultó si deseaba pedirle perdón por todo lo sucedido a alguien y, tras reiterarse inocente de todo por lo que es acusado, no dudó: "A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz".