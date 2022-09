image.png

La relación de Ponzio con los hinchas de Boca

"Me respetan bastante. Nunca traté de ningunearlos ni nada de eso. Uno desde el lado donde estuvo, como capitán, no me salía poder hablar un poquito mal de Boca. No era bueno tampoco, era seguir tirándole leña al fuego y era algo que no me parecía ni lo pensaba", expresó el volante con pasado en Newell's en una entrevista con TyC Sports, y aclaró: "Me gusta caminar tranquilo por la calle".

Ponzio palpitó el Superclásico del próximo domingo

El León relató cómo se vive la semana previa al choque entre River y Boca, y advirtió: "Jugarlo antes no es bueno, te va consumiendo". Cuán le consultaron quién es el favorito a quedarse con los tres puntos, aseguró: "La presión es igual para los dos".

En cuanto a la lucha por el campeonato, afirmó que el ganador va a dar "un paso para adelante", a pesar de que dijo que el perdedor no quedará fuera de la pelea. "Es un envión, lo más difícil es volver a ganar el siguiente domingo".