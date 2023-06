Mística, historia y una hinchada muy pasional, los rasgos del equipo europeo que busca a Marcelo Gallardo

"Queda un nombre muy conocido, que causaría sensación, el de Marcelo Gallardo. Según nuestra información, ya se han producido contactos e intercambios recientemente entre el técnico argentino, su representante y el OM. Gallardo, considerado un técnico de altísimo nivel en Argentina después de haberlo ganado todo con River Plate, tiene carácter para adaptarse al OM y a Marsella. Ahora quiere entrenar en Europa. El OM no sería el único club que le seguiría. También se dice que Mónaco tiene el ojo puesto en su ex jugador", dice el sitio web.

La llegada de Gallardo a Francia es casi un hecho

De concretarse lo que muchos considerarían un hecho, el Muñeco dirigirá al argentino Leonardo Balerdi, el ex Boca que por estas horas entrena con la Selección Argentina en Beijing para los amistosos de la fecha FIFA.

Sería su primera experiencia en Europa como DT, aunque en Francia "El emperador de Nuñez" es toda una celebridad: vivió allí cuatro años y medio cuando estuvo cuatro años y medio. Primero jugó en el Mónaco donde se consagró con la Ligue 1 durante la temporada 1999-2000, se alzó con la Supercopa de Francia del 2000, y ganó la Copa de la Liga en 2003. Luego jugó durante 2007 y 2008 en el Paris Saint-Germain.

El ídolo millonario que abandonó el club después de 14 títulos, no dirige desde aquel entonces y sólo participó como DT en un encuentro amistoso para las estrellas de la liga de Arabia Saudita frente al PSG. El desafío del Muñeco será enorme, ya que el Olympique de Marsella ya está clasificado para la Champions League del año próximo, junto con el equipo que ahora abandona Messi y el Lens.

River inauguró la estatua de Marcelo Gallardo en el Monumental: su palabra

Tras la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental, ante la presencia de jugadores, glorias “Millonarias” y cientos de hinchas que colmaron la Avenida Figueroa Alcorta para estar presentes y escuchar al laureado director técnico, el Muñeco le dedicó unas palabras a los presentes.

“Quiero expresar mi agradecimiento a mi familia, mis compañeros, a mis amigos, a gente de mi cuerpo técnico. Este club es grande por su historia, pero también por sus glorias. Quiero agradecer a aquellos jugadores que nos acompañaron en este proceso. Hemos logrado algo muy importante, que es la exigencia. En la exigencia está la posibilidad de crecimiento”.

“Quiero agradecer a los directivos, que me han dado la posibilidad de trabajar con total naturalidad. Me han expresado su confianza y he tratado de no defraudarlos. Gracias a Rodolfo, a Enzo, que siempre ha estado caminando al lado mío” agregó el “Muñeco” reconociendo la labor de la Comisión Directiva.