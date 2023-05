Habló con A24 la escultora de la estatua de Marcelo Gallardo: "Me pidieron que exagere esa parte"

Este domingo, tras la inmensa viralización que tuvo un detalle en la ingle de la estatua del exdirector técnico de River, Marcelo Gallardo, habló en exclusiva con el programa de A24, Vivo el Domingo, la escultora, Mercedes Savall: "Me pidieron específicamente que esa parte la exagere, el comitente de la obra. Yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa butural del fútbol había que expresarla de alguna manera".