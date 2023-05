Rodolfo D'Onofrio dio su veredicto sobre la polémica estatua de Gallardo en River: "Es una..."

estatua gallardo.jpg

Y agregó: "No hablé con los dirigentes de River pero supongo que en este momento deben estar viendo cómo, de qué manera y con qué tiempo lo hacen. Creo que esto debe tener una modificación porque no hace a lo que es River".

En esa línea, el ex mandatario reflexionó: "Fue tan emocionante todo que al otro día, cuando fue tapa de los diarios, no podía creer lo que estaba viendo. Estoy convencido de que los dirigentes deben pensar de la misma manera. No hay que correr, pero sí solucionarlo".

Gallardo y Donofrio.jpg Marcelo Gallardo y Rodolfo D’Onofrio. (Foto: Archivo)

Habló con A24 la escultora de la estatua Gallardo: "Me pidieron que exagere esa parte"

La escultora, Mercedes Savall dijo por A24: "Me pidieron específicamente que esa parte la exagere, el comitente de la obra. Yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa butural del fútbol había que expresarla de alguna manera".

La artista, que también dio la primicia que venderá pequeñas réplicas de la estatua de 7 metros de altura, expresó que vio los memes y repercusiones que tuvo su obra.

En este sentido, contó que el trabajo de confección del "Muñeco" le llevó 4 años. "El 8 de diciembre del 2018 me llamó el doctor Carlos Trillo, que fue con quien había hecho la escultura de Labruna", recapituló. Se trata de un día antes de la gran final histórica y recordada por todos los hinchas que enfrentó al Millonario con Boca en Madrid.

"Me gustó poder haberle dado un plus al hincha de River. Exagerar algunas partes es una licencia artística, aunque yo se que en el ámbito académico seguro me estarán matando, ya que es polémico que en lo que es la escultura monumental haber exagerado alguna parte", añadió, contando cómo agregó elementos a su pieza artística para que el producto final sea el logrado.