Quién es el delantero que se disputan River y Boca para este mercado de pases

Por su parte, el Millonario también mostró interés por Colidio, y su nombre había sido mencionado en la ventana de fichajes anterior. El delantero está en el radar de Martín Demichelis, pero hasta el momento no ha habido avances significativos de Núñez.

En cuanto a la valoración de Colidio, fuentes europeas han tasado al jugador en seis millones de dólares por un traspaso completo. Sin embargo, cabe destacar que el club italiano ya tiene una oferta formal por el jugador.

De hecho, las actuaciones de Colidio han llamado la atención del Toluca de México, y ya llegaron a un acuerdo con el club europeo. No se ha revelado el monto exacto de la oferta, pero se cree que oscila entre 5 y 6 millones de dólares. Sin embargo, el traspaso no se ha concretado porque el jugador no está convencido de continuar su carrera en México. El futbolista prioriza el aspecto deportivo, que podría abrirle la puerta a Boca. Por el momento, el joven de 23 años se tomará su tiempo para considerar sus opciones, pero en última instancia, su decisión dependerá de sus deseos. Vale la pena mencionar que los clubes argentinos no pueden ofrecer un contrato que coincida con los términos financieros que lo atraen de México.

Colidio, la joya de Boca que se marchó a Europa sin debutar y quieren volver a Argentina

Colidio, antes de su paso por Italia, fue considerado una promesa destacada de las divisiones juveniles de Boca. A finales de 2017, el club lo vendió al Inter de Milán por nueve millones de dólares, superando la competencia de equipos como Juventus, Manchester City y Atlético de Madrid.

Durante su etapa en las categorías inferiores, se le auguraba un futuro brillante en la Selección Argentina. Incluso, fue el máximo goleador del equipo nacional en el torneo de L'Alcudia de 2018, bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, quien luego asumió como entrenador de la selección mayor. Sin embargo, en el Inter no logró consolidarse, ya que solo estuvo en el banquillo en tres partidos y no llegó a debutar en el primer equipo. Aun así, en el equipo Primavera del Inter tuvo un buen desempeño, anotando 16 goles en 55 apariciones.

Su llegada a Tigre se produjo cuando estaba fuera del radar del fútbol argentino. Fue solicitado por el entrenador Diego Martínez, quien lo había dirigido en las divisiones juveniles de Boca. Durante su año y medio en Tigre, formó una destacada dupla ofensiva junto a Mateo Retegui, otro jugador con pasado en Boca Juniors. Colidio contribuyó con 11 goles y 10 asistencias en 72 partidos.