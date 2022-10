River | La despedida de Marcelo Gallardo: qué candidatos suenan para reemplazarlo

El próximo objetivo del uruguayo será encontrar -nada más ni nada menos- que al sucesor del entrenador más ganador (14 títulos) de toda la historia del club.

Fin de la era de Marcelo Gallardo en River: los posibles sucesores

Embed

Ricardo Gareca: tras finalizar su vínculo con la Selección de Perú, el "Tigre" está disponible. Independiente, bajo la nueva gestión de Fabián Domán, ya se mostró interesado en contratarlo. Incluso suena en Boca como posible reemplazo de Hugo Ibarra en caso de que no continúe en el cargo.

gareca.jpg

Eduardo Coudet: el "Chacho" vistió la camiseta de River. Como DT viene de salir campeón con Racing en el torneo local y de dar un buen paso por el Internacional de Brasil, al que dejó en la cima de la tabla hasta su partida al Celta de España, donde dirige actualmente. Suena entre las posibles opciones para suceder a Marcelo Gallardo, pero no sería la primera opción de la dirigencia.

Marcelo Bielsa es la debilidad del vicepresidente de River, Matías Patanian. El dirigente tiene una estrecha amistad con el embajador Rafael Bielsa. Ese podría ser el puente para hacer el intento de que el "Loco" llegue a River. Sin embargo, el ex DT de la Selección Argentina y Chile, en el país, únicamente dirigiría a Newell's. Por ahora, una figurita casi imposible.

marcelo bielsa.jpg

Martín Demichelis: el ex defensor, con pasado en River, actualmente dirige a la reserva del Bayern Munich en Alemania y su contrato vence en diciembre. A fines de 2021 sonó como posible reemplazo de Gallardo, cuando estaba en duda su continuidad. El ex jugador de la Selección Argentina en varias oportunidades expresó su deseo de volver al club.

Enzo Francescoli, tras la despedida de Marcelo Gallardo: "No lo pude convencer"

de973b922e13b466f24464a3d9ebe783_L.jpg

El manager de River, Enzo Francescoli, habló por primera vez tras la despedida del entrenador Marcelo Gallardo en el estadio Más Monumental y aseguró que intentó convencerlo para que siga en el cargo "pero su respuesta fue no", al tiempo que habló del nuevo ciclo que comenzará en el club aunque no dio nombres de posibles reemplazantes.

“Fue una noche muy especial para todos los riverplatenses y, sobre todo, para nosotros, los que hemos estado estos ocho años y medio en el día a día con Marcelo y toda su gente”, manifestó Francescoli en declaraciones a TyC Sports.

Además, habló de la determinación del "Muñeco": "Él iba renovando año a año su vínculo con el club y creo que algo así pasó después de la Copa Argentina que ganamos en Córdoba. Esa vez había puesto un punto suspensivo. Necesitaba pensar una decisión durante unos días, tuvo algunas dudas”.

“Ahora fue genuino en cuanto a lo que él mismo planteó. Principalmente de su cansancio. Es un tipo que está las 24 horas ahí en River y obviamente esto empujó cada vez más la balanza para que tomara la decisión. Fue muy claro”, explicó el "Príncipe".

Cómo se enteró Enzo Francescoli de la despedida de Marcelo Gallardo

El uruguayo, a su vez, relató cómo se enteró de la noticia: “Cuando hubo esa reunión después del partido con Jorge Brito y Matías Patanian yo ya lo sabía hacía dos días. Él, por esta relación de amistad, me lo planteó antes. Me dijo que iba a dejar a fin de año. Uno puede intentar un montón de cosas, pero cuando es una decisión personal de un tipo como Marcelo es difícil de darlo vuelta".

"Yo como amigo intenté, le dije que iba a haber más de 20 días de vacaciones, que se fuera a algún lado y se olvidara de todo para recuperar energías, pero su respuesta fue no. Me dijo que no podía porque siempre estaba charlando y pendiente de River”, continuó el manager del "Millonario".