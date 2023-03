Sigue la búsqueda: el exentrenador de una importante Selección que Riquelme quiere para Boca

image.png

El uruguayo de 47 años fue el reemplazante de Óscar Tabarez en el seleccionado charrúa y dirigió los últimos cuatro partidos de Eliminatorias en los que clasificó a su país a Qatar. Sin embargo, quedó eliminado en la última fecha del Grupo H en el que pasó Portugal y Corea del Sur y, ante ese panorama, dejó su cargo. Pese a eso, no se definió su sucesor y cuenta con chances de regresar al banco, aunque los últimos días surgió la información de que Marcelo Bielsa tiene todo encaminado para ocupar el lugar.

El exdelantero, quien vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, no dirigió nunca en el fútbol argentino. Su carrera como entrenador comenzó en Bella Vista de su país, club en el que se formó, en 2011. Luego, tuvo breves ciclos en Guaraní, Peñarol y Libertad, y condujo entre 2014 y 2018 al Pachuca de México. Antes de tomar el mando de la Celeste, pasó por Rayados de Monterrey e Inter Miami de la MLS.

Cómo sigue la búsqueda de entrenador en Boca

Ante este panorama, lo único cierto es que desde el Consejo no han vuelto a hablar con nadie más tras caerse la negociación con el Tata y se siguen tomando su tiempo para definir el técnico. Por el momento, el candidato principal sigue siendo José Pekerman, pero todavía no avanzaron con una reunión. Si bien hace tiempo no está en el día a día de un club, nadie de su entorno le deslizó al Xeneize que no quiere volver a hacerlo.

En tanto, otra opción viable es el entrenador del Matador, que gusta por su proceso en el conjunto de Victoria, y junto a él aparece el uruguayo. Pero hasta ahora no se han contactado formalmente con ninguno y podría hablar charlas próximamente. Tampoco hay que descartar que surja el nombre de algún tapado.