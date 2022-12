Cristiano Ronaldo fue suplente en la goleada de Portugal por 6-1 ante Suiza y tuvo que ver a su reemplazante, Gonçalo Ramos, convertir un hat-trick. Sin embargo, el asunto no quedó ahí: luego de la victoria que le dio al conjunto luso el pase a cuartos de final del Mundial Qatar 2022, el astro no quiso entrenarse con el resto de los que compañeros que no tuvieron actividad, o apenas unos minutos, en el encuentro de octavos.