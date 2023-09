Un club sueco descubrió un "vacío legal" en la ley de offside que podría revolucionar el fútbol

La estrategia para sortear la regla del fuera de juego implica que un jugador controle el balón pegado a su pie. En el momento en que un compañero lo supera y entra en teórico offside el futbolista con la pelota pegada a su pie suelta el balón sin realizar un nuevo toque (el que contaría sería el primero, al recibir el esférico) dejándoselo a su compañero.

Según su interpretación de la regla, esta jugada no constituiría un fuera de juego, e incluso el Torns IF llegó a enviar un video a la IFAB para confirmar que se ajustaba a las reglas y no infringía el fuera de juego.

Embed

Hasta el momento, la IFAB ha calificado esta propuesta del Torns IF como "divertida e interesante" y centró el debate en la interpretación de sí los términos "swing" (balanceo) y "pass" (pase) representan dos acciones distintas. En este caso, la jugada propuesta por el equipo sueco podría considerarse ilegal.

El Torns IF argumentó: "Estamos de acuerdo en que pueden ser dos jugadas separadas. Aún así, este tipo de pase puede durar un segundo, ya que el balón está en contacto directo con el pie. ¿En qué momento se debe considerar entonces el primer punto de contacto?"

La IFAB ha reconocido la necesidad de revisar la redacción de la norma del fuera de juego y ha declarado: "Sus conclusiones son correctas. Revisaremos la necesidad de cambiar la forma en que hemos redactado la Ley 11, a la luz de esta situación teórica".

"Apreciamos que hayas considerado esta revisión. Aceptamos que este es un ejemplo teórico, pero han ocurrido situaciones similares (aunque no tan extremas) en el alto nivel", apuntaron desde el Torns IF.