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Giro dramático: El estremecedor motivo por el que la fiscalía tomó una medida extrema en la causa de Agostina Vega

La hipótesis que sacude Córdoba: investigan si hubo más víctimas de Claudio Barrelier y la fiscalía decreta una medida extrema. Enterate.

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Giro dramático: El estremecedor motivo por el que la fiscalía tomó una medida extrema en la causa de Agostina Vega

La investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un capítulo tan inquietante como impactante. Mientras Córdoba sigue conmocionada por el asesinato de la adolescente de 14 años, la Justicia decidió avanzar con medidas extremas y decretar el secreto de sumario, una decisión que alimentó nuevas preguntas sobre el alcance real del caso.

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El motivo detrás de esa determinación judicial es alarmante: los investigadores trabajan sobre información que sugiere que podría haber más víctimas vinculadas a Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen.

La sospecha derivó en un impresionante operativo realizado en la vivienda ubicada en Juan del Campillo al 800, donde los peritos levantaron pisos, retiraron baldosas y secuestraron distintos elementos para someterlos a análisis científicos.

Según trascendió, los especialistas ya no buscaban pruebas relacionadas únicamente con Agostina. La fiscalía recibió datos que abrieron una nueva línea investigativa y que obligaron a profundizar las pericias dentro de la propiedad.

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Uno de los elementos secuestrados fue un colchón que será sometido a estudios químicos para detectar la presencia de sangre, semen u otros fluidos biológicos que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

Además, se ordenó una exhaustiva planimetría forense para relevar cada ambiente de la casa y determinar con precisión cómo se habría desarrollado el crimen. Los expertos también analizarán patrones de manchas hemáticas y material genético para reconstruir la mecánica de la muerte de la adolescente.

Para los investigadores, la principal hipótesis continúa siendo que Agostina fue asesinada dentro de esa vivienda, donde Barrelier convivía junto a su pareja y su hija de 11 años.

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En paralelo, la Justicia avanzó sobre otra pieza clave del rompecabezas: el Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani, expareja del acusado, que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Las cámaras de seguridad y distintos testimonios ubican al vehículo en las inmediaciones del lugar donde fue hallado el cuerpo de la adolescente.

Por ese motivo, también fue allanado el lavadero donde el automóvil fue limpiado recientemente. Los investigadores secuestraron esponjas, trapos y otros elementos utilizados durante el lavado, con la expectativa de encontrar rastros biológicos que puedan resultar determinantes para la causa.

Mientras tanto, la fiscalía solicitó además la acumulación de una causa previa por presunta privación ilegítima de la libertad que involucra al imputado durante 2025, una medida que podría aportar nuevos elementos sobre su comportamiento y antecedentes recientes.

En este contexto, la decisión de imponer el secreto de sumario busca evitar filtraciones que puedan comprometer las pericias en marcha y preservar información considerada sensible para la investigación.

Sin embargo, la medida también refleja la magnitud de las sospechas que hoy manejan los investigadores. La posibilidad de que existan otras víctimas es, por estas horas, una de las hipótesis más delicadas y perturbadoras que analiza la Justicia cordobesa.

Claudio Barrelier, Agostina Vega y la casa de Córdoba

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