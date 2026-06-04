Horóscopo Chino hoy: predicciones para este jueves bajo la imponente energía de la Serpiente de Madera

Hoy, jueves 4 de junio de 2026, el calendario energético oriental propone una jornada de muchísima agudeza intelectual y movimientos fríamente calculados con la llegada de la Serpiente de Madera. En la astrología china, la Serpiente representa la sabiduría profunda, el misterio, la clarividencia para los negocios y la capacidad de actuar en el momento exacto sin desgastar energía de más. Al fusionarse hoy con el elemento Madera, toda esa naturaleza desconfiada gana flexibilidad, un gran sentido de la ética profesional y una tremenda visión cooperativa.