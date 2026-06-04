Horóscopo Chino hoy: predicciones para este jueves bajo la imponente energía de la Serpiente de Madera

Rata: Tu astucia natural se potencia con la frialdad de la Serpiente. Gran jueves para analizar movimientos en tu cartera de inversión o recortar comisiones ocultas.

Búfalo: La Madera del día te aporta contención y orden. Un gran momento para cerrar tareas contables pesadas que venías arrastrando desde el lunes.

Tigre: Existe cierta tensión de desconfianza en el ambiente laboral. No te tomes los comentarios de pasillo como algo personal; hoy preservá tu energía.

Conejo: Aliado directo del elemento Madera, vivirás un jueves de mucha fluidez mental. Excelente jornada para redactar informes complejos o propuestas creativas.

Dragón: Tras la intensidad del día previo, la Serpiente te invita a pasar a un segundo plano. Dedicate a pulir la letra chica de tus proyectos y no busques llamar la atención.

Serpiente: En tu propio día de regencia, tu intuición financiera estará en su punto máximo. Si una corazonada te dice que un negocio no es claro, hacete caso.

Caballo: El ritmo analítico y pausado de hoy puede chocar con tu necesidad de velocidad. Respirá hondo y dale tiempo a las respuestas administrativas que esperás.

Cabra: Se activa una sintonía muy armoniosa que favorece tus relaciones profesionales. Una charla de pasillo a mitad de tarde te traerá alivio sobre un pago demorado.

Mono: El cielo te exige manejarte bajo las reglas más estrictas de la transparencia. Evitá los atajos comerciales; la Serpiente premia la prolijidad absoluta.

Gallo: Excelente alianza con el regente del día. Es una jornada brillante para consolidar sociedades, firmar contratos fijos o planificar metas comerciales altas.

Perro: Cuidá tu bolsillo de los gastos hormiga o los impulsos digitales por mero estrés de fin de semana. El orden de hoy te garantizará tranquilidad mañana.