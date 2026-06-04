La fuerte revelación de la mamá de Agostina Vega desde el hospital: "La mató por..."

La internación tuvo un impacto emocional adicional para la familia, ya que la mujer no pudo asistir al último adiós de su hija debido a las recomendaciones médicas. Mientras tanto, los allegados permanecieron pendientes de su evolución y de la posibilidad de que pudiera brindar información relevante para la causa.

Fue precisamente durante esta etapa de recuperación cuando la madre expresó una sospecha que llamó la atención de quienes siguen de cerca el expediente judicial. Según trascendió, manifestó que considera que la muerte de Agostina no habría sido un hecho aislado ni producto de circunstancias fortuitas.

Aunque aclaró que no dispone de pruebas ni datos concretos que respalden su teoría, sostuvo que, a su entender, el homicidio podría estar vinculado con un posible ajuste de cuentas. La afirmación no pasó inadvertida debido a que introduce una línea interpretativa diferente a las hipótesis que inicialmente circularon en torno al caso.

La mujer dejó en claro que se trata de una percepción personal basada en elementos que, por ahora, no fueron detallados públicamente. Sin embargo, sus palabras despertaron interés entre los investigadores, quienes analizan cada dato que surge alrededor de la víctima y de las personas vinculadas a su entorno.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la Justicia busca reconstruir con precisión las últimas horas de Agostina y comprender todos los vínculos que mantenía antes de su desaparición. En ese contexto, cualquier información aportada por familiares directos puede resultar de utilidad para establecer nuevas líneas de trabajo.

Por ese motivo, los investigadores aguardan que la madre alcance una recuperación más sólida para convocarla formalmente a prestar declaración testimonial. La intención es escuchar de primera mano los motivos que la llevaron a formular esa sospecha y determinar si existe algún dato específico que pueda ser incorporado al expediente.

Los funcionarios judiciales consideran que todavía es prematuro otorgar valor probatorio a esas manifestaciones, aunque reconocen que merecen ser analizadas debido a la cercanía de la mujer con la víctima y al conocimiento que podría tener sobre situaciones previas al crimen.

Mientras tanto, la causa continúa acumulando elementos que podrían resultar importantes para esclarecer lo ocurrido. Uno de los episodios que más atención despertó recientemente fue la aparición de un testimonio anónimo atribuido a una persona que aseguró conocer desde hace tiempo a Claudio Barrelier, señalado como principal sospechoso en la investigación.

El hombre pidió mantener en reserva su identidad, pero accedió a brindar una serie de datos que, según afirmó, podrían contribuir a comprender mejor el comportamiento del acusado durante los días previos al hecho.

Entre otras cuestiones, sostuvo que Barrelier habría consumido cocaína de manera prácticamente ininterrumpida durante una extensa franja temporal que incluyó el viernes y el sábado previos a los acontecimientos investigados.

Según relató, ese tipo de conducta no habría sido excepcional. Por el contrario, afirmó que era una práctica habitual durante los fines de semana y que formaba parte de una rutina conocida por personas de su círculo cercano.

Las declaraciones generaron impacto porque describen un escenario de consumo intenso que, de ser corroborado, podría aportar elementos sobre el estado en el que se encontraba el sospechoso en momentos clave para la investigación.

El testigo también señaló que Barrelier le habría comentado personalmente que consumió cocaína mientras se encontraba en una cancha de fútbol junto a otras personas. Ese dato también quedó bajo análisis de los investigadores, quienes buscan reconstruir cada movimiento realizado por el acusado durante los días previos y posteriores al crimen.

Otro aspecto que llamó especialmente la atención fue una afirmación vinculada con posibles medidas judiciales futuras. El hombre aseguró haber escuchado que podrían producirse nuevas detenciones relacionadas con la causa.

No obstante, evitó explicar de dónde provenía esa información y tampoco identificó a las personas que supuestamente estarían involucradas. Esa falta de precisiones impidió verificar de inmediato la veracidad del dato, aunque igualmente quedó registrado dentro del conjunto de testimonios que los investigadores evalúan.

La posibilidad de que existan más personas bajo la lupa judicial alimentó las especulaciones en torno a un caso que ya se encuentra rodeado de múltiples interrogantes. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente que existan órdenes de captura pendientes ni procedimientos inminentes vinculados con nuevas imputaciones.

A medida que transcurren los días, la causa parece ingresar en una etapa cada vez más compleja. Los investigadores intentan establecer no solo la responsabilidad penal de los sospechosos, sino también reconstruir el contexto completo en el que se produjo el crimen.

Para ello, continúan recopilando declaraciones, analizando comunicaciones, revisando registros y profundizando distintas líneas de investigación que podrían aportar claridad sobre los hechos.

En paralelo, el caso mantiene una fuerte repercusión social. Familiares, amigos y vecinos continúan reclamando justicia para Agostina y exigen que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon su muerte.

La recuperación de la madre es seguida con especial atención, ya que su eventual declaración podría ofrecer una perspectiva diferente sobre aspectos aún desconocidos de la vida de la joven. Los investigadores consideran que escuchar su versión de manera formal podría ayudar a despejar dudas y verificar si existen antecedentes o situaciones previas que hasta ahora no habían sido incorporadas al expediente.

La expectativa ahora está puesta en los próximos movimientos de la Justicia y en la información que pueda surgir de los nuevos testimonios. Tanto la teoría planteada por la madre como los dichos del testigo anónimo se encuentran bajo análisis, aunque por el momento ninguna de esas versiones fue confirmada mediante pruebas concluyentes.

Mientras Córdoba continúa pendiente de cada novedad, el expediente sigue abierto y sumando capítulos. Las autoridades judiciales mantienen varias líneas de trabajo simultáneas con el objetivo de reconstruir lo sucedido y determinar si detrás del crimen existieron más personas involucradas o motivaciones que todavía permanecen ocultas.

La búsqueda de respuestas continúa y, por ahora, cada nueva declaración parece abrir interrogantes adicionales en una causa que mantiene en vilo a gran parte de la sociedad. La voz de una madre que intenta recuperarse del dolor y de una complicada situación de salud, junto con los aportes de testigos que comienzan a hablar, configuran un escenario que podría resultar determinante para el futuro de una investigación que aún tiene numerosos puntos por esclarecer.