La pregunta de la hija de 11 años del femicida de Agostina Vega que quebró a todos: "¿Es verdad..."

Para una niña de 11 años, la situación resulta especialmente devastadora. Los especialistas explican que cuando un menor descubre que una figura de referencia podría estar vinculada a un crimen tan grave, aparecen sentimientos contradictorios que van desde la negación y el miedo hasta la vergüenza, la tristeza y la confusión absoluta.

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A eso se suma otro peso difícil de soportar: el estigma social. Mientras la Justicia intenta determinar responsabilidades y reconstruir qué ocurrió con Agostina, la hija del acusado enfrenta preguntas para las que nadie está preparado. No solo debe convivir con el impacto de la noticia, sino también con las miradas, los comentarios y el señalamiento que suelen rodear los casos de enorme exposición mediática.

La menor no busca respuestas judiciales. Busca algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más doloroso: entender quién es realmente la persona a la que llamó "papá" durante toda su vida.

Y es allí donde aparece una de las consecuencias más crueles de los crímenes que conmueven a una sociedad entera. No sólo destruyen la vida de las víctimas directas y de sus familias. También dejan heridas profundas en quienes quedan alrededor, obligados a cargar con una historia que jamás eligieron protagonizar.

La pregunta de la niña resonó con fuerza porque resume un drama imposible de dimensionar: el momento exacto en que una infancia se enfrenta a una realidad que puede cambiarlo todo para siempre.