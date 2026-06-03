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La otra victima

La pregunta de la hija de 11 años del femicida de Agostina Vega que quebró a todos: "¿Es verdad..."

La devastadora pregunta de la hija de 11 años del femicida de Agostina Vega que generó mucho impacto. Mirala.

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La pregunta de la hija de 11 años del femicida de Agostina Vega que quebró a todos: ¿Es verdad...

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, sigue sumando capítulos estremecedores, una frase pronunciada por una niña de apenas 11 años terminó de exponer el costado más desgarrador de esta tragedia.

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"¿Es verdad lo que dicen de mi papá?". La pregunta, cargada de angustia, llanto y desconcierto, fue revelada por la pareja de Claudio Barrelier, el hombre detenido y acusado por el femicidio que conmociona al país. Según relató, la pequeña no podía comprender cómo la persona que conoció toda su vida como su padre aparecía de repente señalada como autor de un hecho tan brutal.}

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La escena ocurrió lejos de los tribunales, las pericias y los operativos policiales. Fue en la intimidad de una familia que quedó atravesada por una acusación que sacudió para siempre su realidad.

Porque detrás de cada caso que genera conmoción nacional también existen otras víctimas invisibles: hijos, hermanos y familiares que deben enfrentarse de golpe a una verdad que amenaza con derrumbar todo lo que creían conocer.

Para una niña de 11 años, la situación resulta especialmente devastadora. Los especialistas explican que cuando un menor descubre que una figura de referencia podría estar vinculada a un crimen tan grave, aparecen sentimientos contradictorios que van desde la negación y el miedo hasta la vergüenza, la tristeza y la confusión absoluta.

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A eso se suma otro peso difícil de soportar: el estigma social. Mientras la Justicia intenta determinar responsabilidades y reconstruir qué ocurrió con Agostina, la hija del acusado enfrenta preguntas para las que nadie está preparado. No solo debe convivir con el impacto de la noticia, sino también con las miradas, los comentarios y el señalamiento que suelen rodear los casos de enorme exposición mediática.

La menor no busca respuestas judiciales. Busca algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más doloroso: entender quién es realmente la persona a la que llamó "papá" durante toda su vida.

Y es allí donde aparece una de las consecuencias más crueles de los crímenes que conmueven a una sociedad entera. No sólo destruyen la vida de las víctimas directas y de sus familias. También dejan heridas profundas en quienes quedan alrededor, obligados a cargar con una historia que jamás eligieron protagonizar.

La pregunta de la niña resonó con fuerza porque resume un drama imposible de dimensionar: el momento exacto en que una infancia se enfrenta a una realidad que puede cambiarlo todo para siempre.

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