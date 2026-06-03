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Llega la nueva serie de Adrián Suar con 8 capítulos y es el estreno más esperado

Esta comedia dramática con producción general de Adrián Suar contará con 8 episodios de 35 minutos y se estrenará próximamente en TNT y Flow.

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La serie Sanamente cuenta con la producción general de Adrián Suar. (Foto: Archivo)

La serie "Sanamente" cuenta con la producción general de Adrián Suar. (Foto: Archivo)

"Sanamente", la nueva producción original de TNT y Flow, finalizó su rodaje en Buenos Aires. La serie, que comenzó su filmación el 6 de abril, está protagonizada por Esteban Lamothe, Camila Peralta, Gustavo Bassani, Ariadna Asturzzi, Martín Rechimuzzi, con la actuación de Juan Gil Navarro y la participación especial de Inés Estévez.

Leé también Adrián Suar sorprende con una nueva serie original de TNT y Flow que contará con 8 episodios
Adrián Suar sorprende con una nueva serie original de TNT y Flow que contará con 8 episodios. (Foto: Archivo)

Sanamente narra la historia de un grupo de personas que atraviesan distintos problemas de salud mental y terminan conviviendo en una misma casa. En ese espacio compartido, intentan construir una red de contención mientras lidian con sus propios conflictos, los prejuicios del entorno y la pregunta de qué significa realmente estar sano.

SANAMENTE TNT FLOW
Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Cuántos capítulos tendrá "Sanamente", la nueva serie de Adrián Suar

Con 8 episodios de 35 minutos, la serie es dirigida por Daniel Barone, producida por Preludio Producciones y cuenta con la producción general de Adrián Suar. El guion está escrito por Ariadna Asturzzi, Dana Crosa y Fernando Krapp.

Sanamente se suma al catálogo de coproducciones entre TNT y Flow, consolidando una alianza que continúa apostando por contenidos originales y relevantes para la audiencia local y regional. Con el rodaje finalizado, la serie avanza hacia su estreno.

Sanamente TNT y Flow 1
Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

TNT es una marca icónica de entretenimiento en América Latina, que ofrece a su público una experiencia de alta calidad con grandes historias, estrellas y eventos que incluyen películas taquilleras, eventos en vivo y contenido original. TNT es hogar de los premios más importantes del cine, televisión y música, y su oferta se extiende con sus marcas TNT Series, TNT Sports y TNT Novelas.

Cuándo se estrena "Sanamente" en TNT y Flow

Aunque todavía no se confirmó la fecha de estreno, se espera que genere expectativa tanto en el público como en la crítica. El desafío será lograr que la historia trascienda la pantalla. Que no quede solo en el entretenimiento, sino que también impulse conversaciones.

En un contexto donde la salud mental ocupa cada vez más espacio, propuestas como Sanamente buscan aportar desde la ficción.

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