Llega la nueva serie de Adrián Suar con 8 capítulos y es el estreno más esperado

Sanamente se suma al catálogo de coproducciones entre TNT y Flow, consolidando una alianza que continúa apostando por contenidos originales y relevantes para la audiencia local y regional. Con el rodaje finalizado, la serie avanza hacia su estreno.

Sanamente TNT y Flow 1 Foto: Gentileza Prensa.

TNT es una marca icónica de entretenimiento en América Latina, que ofrece a su público una experiencia de alta calidad con grandes historias, estrellas y eventos que incluyen películas taquilleras, eventos en vivo y contenido original. TNT es hogar de los premios más importantes del cine, televisión y música, y su oferta se extiende con sus marcas TNT Series, TNT Sports y TNT Novelas.

Cuándo se estrena "Sanamente" en TNT y Flow

Aunque todavía no se confirmó la fecha de estreno, se espera que genere expectativa tanto en el público como en la crítica. El desafío será lograr que la historia trascienda la pantalla. Que no quede solo en el entretenimiento, sino que también impulse conversaciones.

En un contexto donde la salud mental ocupa cada vez más espacio, propuestas como Sanamente buscan aportar desde la ficción.