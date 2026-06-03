En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Claudio Gabriel Barrelier
NUEVAS PISTAS

Se supo quiénes son los dos hombres que entraron a la casa de Barrelier tras el ingreso de Agostina Vega

La causa por el femicidio de Agostina Vega investiga a dos hombres que ingresaron a la casa de Claudio Barrelier media hora después de la adolescente.

Banner Seguinos en google DESK
Las imágenes analizadas por los investigadores muestran que uno de los hombres era el inquilino que residía en la planta alta del inmueble donde ocurrió el crimen. (Foto: archivo)

Las imágenes analizadas por los investigadores muestran que uno de los hombres era el inquilino que residía en la planta alta del inmueble donde ocurrió el crimen. (Foto: archivo)

La investigación por el crimen de Agostina Vega incorporó nuevos elementos que podrían resultar clave para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda de Claudio Barrelier. Según reveló el periodista Pablo Rossi en A24, cámaras de seguridad registraron el ingreso de dos hombres a la propiedad apenas media hora después de la llegada de la adolescente junto al principal acusado.

Leé también La familia de Agostina Vega habló de nuevos videos de cámaras de seguridad que refuerzan la hipótesis de que Barrelier no actuó solo
Los investigadores revisan imágenes de una cámara de seguridad que mostrarían la presencia de otras personas en el lugar durante la madrugada del crimen. (Foto: A24)

Las imágenes analizadas por los investigadores muestran que uno de los hombres era el inquilino que residía en la planta alta del inmueble donde ocurrió el crimen. El segundo, en tanto, sería un amigo suyo que lo acompañaba al momento de ingresar a la vivienda.

Embed

El registro de las cámaras de seguridad

De acuerdo con la información difundida, ambos habrían regresado de un partido de fútbol y de un encuentro posterior conocido como "tercer tiempo". Los dos quedaron registrados ingresando al domicilio treinta minutos después de que la adolescente entrara junto a Barrelier.

El dato cobra relevancia porque los investigadores intentan determinar quiénes se encontraban dentro de la propiedad durante las horas en que ocurrió el asesinato y si alguna de esas personas pudo haber advertido movimientos, escuchado ruidos o tenido conocimiento de lo sucedido.

Agostina Vega cámara de seguridad 2

Qué dice la investigación

En ese marco, la pesquisa se amplió hacia los ocupantes de la vivienda. Entre las personas bajo análisis se encuentran el inquilino de la planta alta y también otros residentes del inmueble, incluida la pareja de Claudio Barrelier.

Como parte de las medidas ordenadas en la causa, peritos y arquitectos realizan estudios técnicos para establecer las condiciones acústicas de la construcción. El objetivo es determinar si desde la planta superior era posible escuchar gritos u otros sonidos provenientes del sector donde se encontraba Agostina.

Las pericias buscan aportar elementos que permitan establecer si alguna persona pudo haber tenido conocimiento de lo que ocurría dentro de la vivienda y si existieron posibles cómplices o encubridores.

auto agostina

Según trascendió de los informes incorporados al expediente, los investigadores también se encontraron con un escenario de extremo desorden y suciedad dentro de la propiedad, una condición que forma parte de las observaciones realizadas durante los procedimientos.

Mientras avanza el análisis de cámaras, testimonios y peritajes, la Justicia intenta reconstruir con precisión quiénes estuvieron en la casa durante las horas clave del crimen y cuál fue el rol de cada una de las personas que se encontraban en el lugar.

Los representantes legales de la familia consideran poco probable que ninguna de las personas que se encontraban en la vivienda haya percibido ruidos, gritos o situaciones inusuales durante las horas en las que se habría producido el asesinato, según la hipótesis principal de la causa.

Además, pidieron avanzar con nuevas medidas sobre Soledad, la mujer que le facilitó el Ford Ka a Barrelier. Para los investigadores, ese vehículo ocupa un lugar central en la reconstrucción de los movimientos realizados tras la desaparición de Agostina.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Claudio Gabriel Barrelier
Notas relacionadas
Femicidio de Agostina Vega: la prueba que buscan en el baño de la casa de Barrelier y que podría comprometer a otras personas
El reclamo de Ni Una Menos se replica en todo el país y el caso Agostina Vega atraviesa la convocatoria en Córdoba
Exclusivo de A24, habla un amigo de Barrelier y de la madre de Agostina: la revelación clave para la causa

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar