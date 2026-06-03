Se supo quiénes son los dos hombres que entraron a la casa de Barrelier tras el ingreso de Agostina Vega

El dato cobra relevancia porque los investigadores intentan determinar quiénes se encontraban dentro de la propiedad durante las horas en que ocurrió el asesinato y si alguna de esas personas pudo haber advertido movimientos, escuchado ruidos o tenido conocimiento de lo sucedido.

Agostina Vega cámara de seguridad 2

Qué dice la investigación

En ese marco, la pesquisa se amplió hacia los ocupantes de la vivienda. Entre las personas bajo análisis se encuentran el inquilino de la planta alta y también otros residentes del inmueble, incluida la pareja de Claudio Barrelier.

Como parte de las medidas ordenadas en la causa, peritos y arquitectos realizan estudios técnicos para establecer las condiciones acústicas de la construcción. El objetivo es determinar si desde la planta superior era posible escuchar gritos u otros sonidos provenientes del sector donde se encontraba Agostina.

Las pericias buscan aportar elementos que permitan establecer si alguna persona pudo haber tenido conocimiento de lo que ocurría dentro de la vivienda y si existieron posibles cómplices o encubridores.

auto agostina

Según trascendió de los informes incorporados al expediente, los investigadores también se encontraron con un escenario de extremo desorden y suciedad dentro de la propiedad, una condición que forma parte de las observaciones realizadas durante los procedimientos.

Mientras avanza el análisis de cámaras, testimonios y peritajes, la Justicia intenta reconstruir con precisión quiénes estuvieron en la casa durante las horas clave del crimen y cuál fue el rol de cada una de las personas que se encontraban en el lugar.

Los representantes legales de la familia consideran poco probable que ninguna de las personas que se encontraban en la vivienda haya percibido ruidos, gritos o situaciones inusuales durante las horas en las que se habría producido el asesinato, según la hipótesis principal de la causa.

Además, pidieron avanzar con nuevas medidas sobre Soledad, la mujer que le facilitó el Ford Ka a Barrelier. Para los investigadores, ese vehículo ocupa un lugar central en la reconstrucción de los movimientos realizados tras la desaparición de Agostina.