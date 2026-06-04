La vecina de Claudio Barrelier contó qué escuchó la noche del crimen de Agostina Vega

La testigo explicó que inicialmente no le dio demasiada importancia a la situación. Sin embargo, con el correr de los minutos comenzaron a registrarse otros ruidos que despertaron su preocupación. Según indicó, además de la música, escuchó golpes y sonidos que asoció con el uso de herramientas o elementos de trabajo.

La combinación de esos ruidos, sumada a los movimientos que observó en el exterior de la vivienda, generó una sensación de inquietud que permaneció durante el resto de la madrugada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la referencia a un vehículo estacionado frente al domicilio. La mujer aseguró que el automóvil permaneció durante un largo período con el motor en marcha, una situación que consideró extraña debido a la hora y a las características habituales de la zona.

Según explicó, observó el rodado desde su casa y le resultó llamativo que permaneciera tanto tiempo detenido sin aparentes movimientos. Aunque en ese momento no relacionó la escena con un posible delito, el recuerdo cobró relevancia cuando comenzaron a conocerse públicamente los detalles de la investigación por el femicidio.

Los investigadores consideran que cualquier información vinculada con la franja horaria crítica puede resultar de utilidad para reconstruir los hechos. Por esa razón, la declaración de la vecina pasó a ser analizada junto con otros testimonios, registros y elementos recolectados durante los últimos meses.

La reconstrucción temporal es uno de los principales desafíos de la causa. Los especialistas buscan establecer con exactitud qué ocurrió durante cada tramo de la noche y quiénes estuvieron presentes en los lugares que hoy forman parte de la investigación.

La mujer también explicó por qué decidió no realizar una denuncia en aquel momento. Según manifestó, interpretó que los sonidos podían estar relacionados con personas intentando ingresar a alguna vivienda de la zona para cometer un robo. El temor y la incertidumbre respecto de lo que realmente estaba sucediendo hicieron que optara por permanecer dentro de su hogar y no comunicarse con las autoridades.

Esa explicación fue considerada razonable por quienes siguen de cerca el expediente. En numerosos casos, situaciones que inicialmente parecen carecer de relevancia adquieren otro significado cuando se conocen posteriormente hechos de extrema gravedad.

Durante los primeros meses de la investigación existía un interrogante que generaba especial atención entre los investigadores y el entorno de la víctima: la ausencia de testimonios vecinales que hubieran reportado movimientos sospechosos o episodios fuera de lo común durante la madrugada en cuestión.

Por ese motivo, la aparición de una persona que asegura haber escuchado y observado circunstancias llamativas representa un aporte potencialmente importante para la causa.

La declaración no constituye por sí sola una prueba concluyente, pero puede servir para orientar nuevas medidas, contrastar hipótesis y verificar si los horarios mencionados coinciden con otros elementos ya incorporados al expediente.

Tras conocerse el contenido del testimonio, las autoridades judiciales resolvieron profundizar distintas diligencias técnicas en la vivienda vinculada al acusado. Durante varias horas, especialistas de diferentes áreas participaron de nuevos procedimientos destinados a obtener información complementaria.

Entre las medidas realizadas se destacaron estudios orientados a determinar las condiciones acústicas del lugar. El objetivo fue establecer qué sonidos pueden escucharse desde las propiedades cercanas y a qué distancia resultan perceptibles determinados ruidos.

Estas pruebas buscan responder una pregunta clave: si los sonidos descriptos por la vecina eran efectivamente audibles desde su vivienda y si resultan compatibles con las hipótesis que manejan los investigadores respecto de lo que pudo haber ocurrido aquella noche.

Para ello se llevaron adelante evaluaciones técnicas que contemplan diversos factores, como la disposición de las construcciones, la distancia entre los inmuebles, la presencia de obstáculos físicos y las condiciones habituales del entorno.

Los estudios acústicos se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada en investigaciones criminales complejas, ya que permiten determinar con cierto grado de precisión qué eventos podrían haber sido percibidos por potenciales testigos.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando bajo estricta reserva. Los investigadores procuran evitar filtraciones que puedan interferir con futuras medidas o afectar el desarrollo de las pericias aún pendientes.

El caso de Agostina Vega ha generado una fuerte conmoción social desde que se conoció la noticia de su muerte. Familiares, amigos y vecinos continúan reclamando que se esclarezcan todas las circunstancias vinculadas con el crimen y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

En ese contexto, cada nuevo dato incorporado al expediente es analizado con extrema atención. La aparición de testimonios adicionales podría permitir a los investigadores completar vacíos de información que todavía dificultan la reconstrucción definitiva de los hechos.

Fuentes cercanas al caso señalan que la acumulación de indicios, pericias y declaraciones resulta fundamental para comprender qué ocurrió durante las horas previas al desenlace fatal. En investigaciones de esta naturaleza, muchas veces son los detalles aparentemente menores los que terminan adquiriendo una relevancia decisiva.

Por eso, el relato de la vecina se encuentra ahora bajo examen de fiscales, peritos y especialistas que intentan determinar la consistencia de sus dichos y su posible vinculación con otros elementos ya incorporados a la causa.

La expectativa está puesta en los resultados de las nuevas pericias y en la posibilidad de que aparezcan más testigos que puedan aportar información sobre aquella madrugada. Los investigadores no descartan que otras personas hayan observado movimientos o escuchado situaciones similares, pero que no les hayan otorgado importancia en ese momento.

A medida que transcurren las semanas, la investigación continúa sumando piezas a un rompecabezas complejo. La Justicia intenta establecer una secuencia cronológica precisa que permita comprender qué sucedió, cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la participación de cada persona involucrada.

Mientras tanto, los familiares de Agostina siguen de cerca cada avance del expediente. Para ellos, cualquier dato que contribuya a esclarecer el caso representa una posibilidad de acercarse a la verdad y obtener respuestas sobre uno de los episodios más dolorosos que les ha tocado atravesar.

La declaración de la vecina, sumada a las nuevas pericias ordenadas en las últimas horas, marca un nuevo capítulo dentro de una investigación que continúa abierta y que todavía busca resolver numerosos interrogantes. Aunque resta determinar el verdadero alcance de este testimonio, los investigadores consideran que podría transformarse en una pieza relevante dentro del proceso destinado a reconstruir lo ocurrido durante aquella madrugada que terminó con la muerte de Agostina Vega.