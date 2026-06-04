El dato sobre el vínculo de Claudio Barrelier con Marianela que salió a la luz tras el crimen de Agostina Vega

La mujer se encuentra bajo análisis judicial debido a que residía en el lugar donde la adolescente fue captada por una cámara de seguridad ingresando junto a Barrelier durante la madrugada del domingo 24 de agosto.

Hasta el momento no existen acusaciones formales en su contra. Sin embargo, la Justicia busca determinar si pudo haber advertido movimientos extraños dentro de la vivienda o si cuenta con información relevante para reconstruir lo ocurrido.

Distintos testimonios incorporados a la causa describieron a Barrelier como una persona con fuertes conductas de control sobre mujeres de su entorno. De acuerdo con relatos difundidos durante la investigación, también habría ejercido ese tipo de influencia sobre Marianela.

El dato que cambia una de las hipótesis sobre la casa

La información difundida por Larghi también permitió aclarar una de las incógnitas que surgieron durante los primeros días de la investigación.

La vivienda de barrio Cofico donde ocurrió el crimen tiene una propietaria identificada como Ana Palmero, madre de Marianela. Durante las últimas semanas, distintas especulaciones apuntaban a que podía ser una de las mujeres registradas por las cámaras de televisión en la puerta de la vivienda. Sin embargo, esa hipótesis quedó descartada.

Allanamiento casa detenido Agostina Vega Según la periodista Soledad Larghi, la dueña de la casa donde sucedió el femicidio murió en 2024. (Foto: archivo).

Según reveló la periodista, Ana Palmero falleció en 2024.

La aclaración resulta relevante porque en una de las imágenes analizadas por los investigadores aparecen tres mujeres saliendo de la vivienda. Una de ellas sería Marianela y otra, una menor de edad. La identidad de la tercera persona continúa siendo motivo de interrogantes.

La situación cobra importancia debido a que la fiscalía intenta reconstruir quiénes tuvieron acceso a la vivienda durante las horas posteriores al crimen y si alguna de esas personas pudo haber participado en tareas de limpieza o haber observado movimientos que hoy resultan clave para la investigación.