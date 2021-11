Histórico: el ex Murciélago Diego Cerega será la primera persona ciega en dirigir un equipo de fútbol

El torneo se jugará este sábado 27 en La Quemita, el predio de Huracán (Mariano Acosta 1981, CABA). A las 12:30 será el primer encuentro: Huracán vs. Atlas – Paradeportes; a las 14:30, River Plate vs. Huracán; y a las 16:30, el cierre entre Atlas – Paradeportes vs. River Plate. Luego será la premiación y la entrega de reconocimientos a los jugadores que lograron con la selección nacional la medalla plateada en los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio: Brain Pereyra (Huracán), Marcelo Panizza y Froilán “Coqui” Padilla (River Plate); Germán Muleck y Nahuel Heredia, quienes jugarán como invitados en Atlas – Paradeportes. El torneo es abierto al público.