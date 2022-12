La cábala con la que la Argentina jugará el domingo y recuerda a los títulos de 1978 y 1986

La FIFA informó este jueves oficialmente que en el juego decisivo del domingo próximo a las 12 (hora de la Argentina) en el Estadio Lusail, el equipo dirigido por Lionel Scaloni saldrá con la tradicional casaca celeste y blanca, con pantalón y medias blancas, en tanto que el arquero Emiliano Martínez lucirá indumentaria verde.

Por su parte, Francia vestirá con camiseta, pantalón y medias azules, mientras que el arquero Hugo Lloris tendrá un atuendo amarillo.

