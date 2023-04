La frase que utilizó Demichelis para describir el buen momento del club: "Este es el River de..."

"Lo quería ganar, se notó con los cambios que hice. Esa era la intención. Tal vez el 0 a 0 hubiera estado bien, pero la idea era ganarlo, no empatarlo", comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre el momento histórico que lleva el equipo con la seguidilla de triunfos sin goles en contra, el DT dejó una frase sirve pare entender este magnifico momento.

"Hay que ser cautos, no hay ningún campeón con 30 puntos. Es muy larga esta temporada. Eso le digo a la gente. Tomar el desafío de asumir como entrenador no es fácil para nadie. Cuando uno acepta, sabe que tiene que soñar en grande. Pero este no es mi River, es el de la gente que no deja de apoyar y de llenar el Monumental", dijo el entrenador en diálogo con TyC Sports.

El gol que más grito Martín Demichelis desde que está en River

"Sabíamos que iba a ser un partido muy largo y equilibrado. Estaba convencido y se lo dije a los jugadores: iba a ser un juego largo, nos íbamos a tener que acostumbrar a un trámite equilibrado, pero después es difícil para el rival sostenernos porque tenemos muchas variantes", analizó.

El técnico reconoció la valentíade Solari al que le costó "salir de una situación personal (el fallecimiento de su abuela)" y fue quien anotó el gol de la victoria.

Por último, Demichelis volvió a remarcar que "todavía no se alcanzó nada, hay que seguir" en referencia a la pelea por un campeonato en el que se cortó solo en la punta (le lleva 6 de ventaja a San Lorenzo).

"Da un cierto grado de tranquilidad haber ganado todos estos partidos y sin que nos conviertan goles. Me encanta un equipo que sea sólido y ofensivo también. Pero falta mucho", concluyó.