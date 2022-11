Embed

El hombre fue quien registró una de las frases más recordadas de Maradona: "Me cortaron las piernas".

"Haber sido la persona que le pudo mostrar a todo el mundo lo que Diego dijo en ese momento fue maravilloso".

La frase de Maradona fue en el Mundial 94, después del partido con Nigeria. "Diego me hizo llorar muchas veces en ese Mundial. Fue un momento feo, tenso, horrible hasta que nos avisaron que había que subir a la habitación a hacer la entrevista y pasó lo que pasó".

Sus charlas con Diego Maradona

Historia fotografo.png Gustavo Rodero siempre soñó con ser camarógrafo y fue el hombre que registró uno de los momentos más tristes en la vida de Maradona. (Foto: Captura A24)

Rodero recuerda que también en Italia 90 le hicieron muchas notas a Maradona. "El tipo era muy agradable y accesible para las entrevistas. En el 94 me tocó compartir toda su preparación con él para ir al Mundial".

Para llegar de la mejor manera al Mundial del 94, Maradona se encerró en un campo en el medio de la nada, en La Pampa. Fue el refugio que buscó el 10 para llegar al 100% desde lo físico.

"La realidad que en La Pampa fue increíble, no había lujos, no había nada raro pero se vivió un clima familiar. Diego entrenaba tremendamente. Nunca vi a una persona cambiar tanto su físico en tan poco tiempo", recuerda Rodero.

Sobre la Selección de Alfio Basile, Rodero dice que "era una potencia, era un equipo que daba miedo, jugaban todos para adelante y estaban para ser campeón".

Maradona entrenando en La Pampa 1.jpg Diego Maradona se entrenó en La Pampa previo al Mundial de Estados Unidos 94. (Foto: Archivo)

El debut en el Mundial 94 fue por goleada ante Grecia por 4-0. Pero el segundo partido, Argentina logró imponerse 2-1 contra Nigeria. Aunque no metió ningún gol, todas las miradas se posaron sobre Maradona.

Cuando a Maradona le preguntan por el partido, responde: "Me sentí muy bien en la cancha. Me sentí importante. El equipo necesitaba que tuviera la pelota y así hice. Esto va para todos los argentinos. Los quiero mucho". A su lado estaba una enfermera que lo acompañaría a hacerse el control antidoping. Era un Maradona sonriente.

Rodero recuerda ese momento y agrega: "Cuando Diego viene de la mano de la enfermera y ve que yo estoy en la cámara, le estiro la mano y él me agarra y me aprieta fuerte. Fue tocar el cielo, él estaba jugando bárbaro y me hizo sentir parte de su grupo en ese momento. Fue increíble e imborrable".

Después comenzó una verdadera pesadilla, Maradona daba positivo en aquel Mundial por consumir efedrina y no podía volver a jugar.

Maradona enfermera USA 94 1.jpg El día que la enfermera se llevó a Maradona en el Mundial de Estados Unidos 94. (Foto: Archivo)

"Llegamos al hotel y había un lío de periodistas de todas partes del mundo. Y se confirma que era Diego. Era un puñal por la espalda en un momento que no te lo imaginas. Una cosa espantosa", relató.

La recordada frase de Maradona: "Me cortaron las piernas"

"Había muchos medios de Argentina que sabían que yo tenía relación con él y me seguían por todos lados. En un momento me alejo del grupo, subimos por el ascensor y entramos a una habitación que no había nadie. Adrián Paenza me dice 'hagamos acá la nota de Diego' y se abre la puerta y entra él".

"Yo no sé si la nota esa estuvo en foco porque lloré toda la nota, la verdad que la pasé mal, tenía una tristeza que nos las transmitió a nosotros. Lo que se ve en la nota es lo que realmente pasó".

Maradona era elocuente en su mensaje: "No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío".

Cuando la nota termina, Rodero reconoce que se quedó estático. Ya no había más qué preguntar o qué contar. Estábamos muy golpeados".

Sobre la trascendencia de la nota con Diego, Rodero dice: "Creo que recién ahora uno toma conciencia de lo que fue. Haber sido la persona que le pudo mostrar a todo el mundo lo que Diego dijo en ese momento fue maravilloso".

"Yo no soy de estar de este lado de la cámara, pero todas esas cosas lindas que me pasaron las guardo para mí", concluyó.

Cuando el 25 de noviembre de 2020 falleció Maradona, Rodero confesó: "Fue un dolor tremendo. No quise ir a trabajar ese día, pero me tocó ir a hacer la cobertura de la muerte de él para algunos medios. Y yo decía 'qué increíble, este tipo hasta cuando está muerto estoy cerca de él'".