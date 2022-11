Sobre sus inicios en el periodismo, Morena recuerda todo. "Era una caradura. Todos los hilos que hacía en Twitter se los pasaba a los periodistas. Me acuerdo de pasárselo a Miguel (Simón), a Juan Pablo (Varsky). El hilo que más explota es de la final entre Boca y River en Madrid por la Copa Libertadores. Me acuerdo de cuentas en otros idiomas traduciendo el tuit. Era una locura, yo no entendía nada", dice.

Morena Beltrán y sus sueños en el periodismo

Morena Beltrán 22.jpg Morena Beltrán es una de las apariciones más resonantes en el periodismo deportivo en la Argentina. (Foto: Captura TV)

Para Morena, el periodismo "se trata de contar". Entre tantos sueños que tiene en mente, ella quiere en Qatar 2022 "absorber la mayor cantidad de cosas buenas posibles y las no tan buenas que me ayuden a aprender en este proceso que vengo dando".

"Cuando enfrentás una situación que es completamente nueva, tenés varios miedos. Te probás de un montón de maneras. Pero hay que hacerlo con miedo y seguir dando esos pasos y ver para qué está uno. Ese es el gran desafío de este Mundial", reconoce.

Morena reconoce que con la Selección Argentina pierde objetividad. "Es como que tengo las emociones a flor de piel y eso va a ser un desafío. Sé que no puedo salir afónica al aire después de un partido. Se me ponen a pruebas un montón de situaciones que antes viví como espectadora".

"Mi sueño con la Selección Argentina es que salga campeona. Y si es contra Brasil o Alemania mucho mejor. Todo este sentimiento que se generó con Scaloni es super especial. Yo eligo vivirlo así". Y finaliza con una confesión: "Si salimos campeones me tatúo...La Copa es muy bella, puede ser".