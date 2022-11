"Llamo y me atiende el padre. Le digo que hablaba del departamento de selecciones de AFA", reconoce Souto en diálogo con A24.com. "Al fin... Mi hijo quiere jugar para la Selección Argentina", fue la respuesta de Jorge Messi.

Omar Souto tuvo el privilegio de ser el primer empleado de la AFA que citó a Messi a la Selección. Todo lo que vino después es historia conocida.

En diálogo con A24.com, Souto aclara: "Mi llegada al fútbol fue accidental. Yo trabajaba en un supermercado. Por los problemas del país se fundió. Como era conocido de Enrique Merelas (presidente de El Porvenir) me dijo que me iba a dar trabajo. Fuimos a la AFA para entrar a trabajar como comisario deportivo. En el supermercado se rompían los paquetes de fideos, se abollaban latas y esa mercadería se la dábamos a El Porvenir para que lo jugadores comieran en la concentración. Así fue saliendo la amistad con Merelas. Por eso cuando cerró el supermercado me acerqué a pedirle trabajo", dice.

Omar Souto 2.jpg Omar Souto tuvo el privilegio de ser el primer empleado de la AFA que citó a Messi a la Selección. (Foto: Captura TV)

El 6 de julio de 1996 entró a trabajar en la AFA. Sobre sus comienzos, Souto señala: "No pensaba llegar a donde llegué. En mis comienzos acá estaba Simeone, Verón, Passarella era el técnico. Después vino Pekerman y Tocalli, de las Sub 20 y la Sub 17. Estuve con todos", recuerda.

El primer contacto con Lionel Messi

"Estábamos en Emiratos Árabes. Caminábamos con Tocalli y un delegado del Valencia de España le dice: 'Hugo, porque no trajiste el jugador del Barcelona. Es más de todos los que tenés acá'".

Souto recuerda que un mediodía termina una practica y Tocalli le citó para una misión. "Entra y me dice 'traeme al jugador del Barcelona, a un tal Leo Messi'. Llamé a Newell's Old Boys y no tenían ningún dato. Llamé a River y tampoco tenían ningún dato. Entonces me fui a Montegrande a un locutorio. Pedí una guía de Rosario y arranqué la hoja donde estaban los Messi".

Omar Souto 3.jpg Omar Souto fue hasta un locutorio a pedir una guía de Rosario: "Arranqué la hoja donde estaban los Messi". (Foto: Captura TV)

"Me vine para acá (AFA) y empecé a llamar. Al cuarto o quinto Messi terminé hablando con la abuela. Ella me pasó el número del tío y el tío me pasó el número del padre".

Cuando Souto llamó, del otro lado del teléfono lo atendió Jorge Messi. "Habló del departamento de selecciones de AFA por Leonardo Messi y me dice que se llama Lionel.

"Al fin. mi hijo quiere jugar para la Selección Argentina", respondió Messi padre. El primer partido de La Pulga con la camiseta argentina fue en la cancha de Argentinos Juniors. Era el 29 de junio de 2004 en un amistoso Sub-20 frente a Paraguay. Asi comenzó la historia de Messi con la celesta y blanca.

"El siempre quiso jugar para Argentina", recuerda Souto.

Los sueños del primer hombre de la AFA que llamó a Messi

Cuando a Souto se le pregunta por la Selección, el hombre se ríe y contagia optimismo. "Mi sueño es por los jugadores. El fútbol es un juego y a los jugadores los trataron muy mal sin merecerlos. Yo me acuerdo cuando Di María venía a los juveniles, sabés lo que era, era un Fideito. Tengo la esperanza que va a ser un Mundial que vamos a llegar bien arriba", relata Souto.

Souto confiesa que vio a Maradona, a Bochini, a Alonso, a Riquelme. Pero pone a Messi como el primero. "Estoy orgulloso de que el mejor jugador del mundo sea argentino. Espero que juegue más mundiales. Nos va a costar reemplazarlo. Es una persona muy querible, piensa en todos y ayuda a todos".

Omar Souto 4.jpg Omar Souto habló con A24 de los sueños que tiene con la Selección Argentina. (Foto: Captura TV)

Cuando se le pregunta por cómo imagina una vida fuera de la AFA, avisa: "El día que me digan que no venga más, le doy la mano del último al primero que está acá y no vengo más. Ni a pedir una entrada, ni nada. Espero que me recuerden como un buen tipo".