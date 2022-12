"No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos, prefiero mirar películas o series. ¿Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé? A mi no me gusta (ver fútbol) sé que son los mejores y esta bien así".

Cuando le preguntaron por el partido ante Corea, el jugador del Barcelona respondió: "Nosotros siempre buscamos marcar la mayor cantidad de goles, tenemos jugadores de mucha calidad y nos conocemos muchísimo", fue lo único que comentó del partido.

De Croacia, el rival de Brasil en cuartos de final, Raphinha dijo: "Si está donde está es porque tiene mucha calidad. Tiene un equipazo. Tienen mucha calidad. Pero yo no miro mucho los partidos. Me gusta centrarme en otras cosas que mirar los partidos", dijo convencido.

El bailecito de los jugadores de Brasil en la goleada a Corea del Sur

El baile de Brasil 1.jpg Los jugadores de Brasil se divierten en la goleada por 4-1 a Corea del Sur. (Foto: AP)

Cada vez que Brasil marca un gol en el Mundial, todos sus jugadores se ponen a bailar. Sucedió durante toda la fase de grupos y volvió a pasar en la goleada ante Corea del Sur, donde hasta el seleccionador nacional brasileño, Tite, formó parte del baile de sus jugadores.

Eso sí, no a todo el mundo le gustó ese baile repetitivo. Es más, hay quien lo entiende como un falta de respeto al adversario. Pero el baile forma parte de la cultura brasileña y de entender el juego con alegría.

Tite se prendió en el baile después del gol de Richarlison (el 3-0). El DT mandó un mensaje sobre ese accionar que puede despertar la polémica. “Soy muy cuidadoso. Siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto. Les dije a los jugadores que me escondieran un poco, sé lo de la visibilidad. No quería que tuviera otra interpretación que la alegría del gol, el resultado, la actuación, pero no la falta de respeto al rival ni a Paulo Bento (DT de Corea del Sur), a quien respeto mucho”.