Lisandro Martínez y una frase que ilusiona antes del partido con Polonia: "El equipo está preparado para todo"

Y agregó: "El equipo está preparado para todo". Sobre la posibilidad de ser titular ante Polonia, el defensor reconoció: "Todavía no se sabe el equipo. Polonia es un equipo muy duro, tiene jugadores importantes como Lewandowski. Tenemos que pensar en nosotros".

Lisandro Martínez: "Estos partidos se definen por detalles"

Al ser consultado sobre el sistema táctico con el que mejor se siente, el defensor dijo: "Nosotros como jugadores tenemos que adaptarnos a cualquier sistema y lo estamos trabajando para estar preparados. Nos adaptamos a todo, sea línea de 3 o 4".

Lisandro Martínez sabe que tendrá un duro duelo contra Lewandowski, la llave del gol que tiene Polonia. "Tenemos que estar bien parado. Todo el tiempo está en situación de gol y tenemos que estar concentrado todo el partido hasta el final y estar sólidos defensivamente".

Martínez entiende que contra Polonia es una situación límite: "Estos partidos son detalles y Polonia es un rival muy duro que defiende muy bien".

Lisandro Martínez 1.jpg Lisandro Martínez sabe que tendrá un duro duelo con el delantero polaco Robert Lewandowski. (Foto: Reuters)

Y mando un mensaje de serenidad: "Tenemos que estar tranquilos y no cargarnos de presión. Venimos haciendo las cosas muy bien y hay que seguir trabajando de esta manera. Nosotros somos debutantes y es lindo tener esa responsabilidad. Es un orgullo ponerse esta camiseta. Vamos a poner el pecho por esta Selección y no tenemos dudas que vamos a demostrar el juego que siempre nos caracterizó".

El defensor remarcó la importancia de tener humildad. "Hay que tener buenos hábitos, hay que saber escuchar y aprender. No pecar de soberbio porque ahí es cuando caemos en el error. Ser buena persona, tener valores humanos y tratar de siempre ayudar a tu compañero. Si tu compañero mejora, mejora uno mismo. Esas son las claves que me llevaron hasta el día de hoy y no las pienso cambiar".

Por último, confesó que perder contra Arabia en el debut por 2-1 dejó una gran enseñanza en el grupo. "En la derrota es cuando uno más aprende. Se ven cosas que con el triunfo no las ves. El grupo está más fortalecido ahora. Está mejor, está más preparado y eso es lo bueno de la derrota, te obliga a sacar las cosas positivas".