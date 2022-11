Lionel Scaloni habló antes del partido clave contra Polonia: "Tenemos que pasar y después ya veremos quién nos toca"

Embed

El técnico dejó algunas definiciones y confirmó que va a jugar con línea de 4. "Un entrenador tiene que estar acostumbrado a hacer cambios si eso va en la mejora del equipo". Sobre el rival de este miércoles, el DT sostuvo: "Polonia tiene buenos futbolistas y hay que tomar recaudo sobre eso. Todos esperamos pasar a la siguiente fase. Tenemos que intentar pasar y después ya veremos quién nos toca", dijo sobre el futuro inminente en el Mundial.

"Polonia tiene una buena idea de juego. Pueden jugar con línea de 4, con línea de 5. Creo que al enfrentar a Argentina casi siempre ha pasado que el rival con nosotros juega de otra manera. Creemos que ellos van a adaptarse a nuestro juego. Tenemos una idea de juego bastante marcada", indicó.

Lionel Scaloni se mostró contento de que Brasil esté en octavos del Mundial

Al ser consultado por el balance que hace del Mundial de Qatar, el DT mandó un mensaje. "Como entrenador me tomo tiempo para ver los partidos y analizar. Selecciones que a priori no eran muy conocidas dieron el golpe y sinceramente no nos sorprende. El nivel de juego es extraño porque todavía no se ha visto una selección que fuera superior a las demás. El campeón también siempre necesita una dosis de suerte".

"Nosotros venimos con una inyección anímica importante. Este es el camino a seguir", señaló.

Por último, Scaloni dejó a un lado la clásica rivalidad con Brasil y confesó. "Estoy contento que Brasil pase. Si no está Argentina, prefiero que gane un sudamericano. El que piensa lo contrario está equivocado”, resaltó Scaloni ante la pregunta de un periodista brasileño. Ese país es uno de los tres que ya tiene asegurado su lugar en octavos de final.

Scaloni y su mensaje a Pablo Aimar en el gol ante México

Pablo Aimar fue captado por las cámaras de televisión visiblemente emocionado después de un grito de desahogo. Sobre esa situación, Scaloni contó: "A Aimar le hablaba del cambio que íbamos a hacer. No me di cuenta del momento. Él había gritado el gol. Estaba ahogado y emocionado a la vez. Son cosas que hay que dejarlas en el recuerdo lindo".

Y finalizó: "Al final el fútbol es esto: intentar hacer y que no te hagan goles. La identidad del equipo es esta, es no dar una pelota por perdida y estar fuertes. Eso nos dio tranquilidad porque es lo que vimos".