Los dramáticos días que vivió Virgil van Dijk tras el penal que le atajó el "Dibu" Martínez

El penal que erró Virgil van Dijk contra Argentina

El neerlandés es uno de los mejores centrales del mundo, con un nivel en la élite del fútbol demostrado hace años, una garantía en la defensa del Liverpool, de la selección de su país y alguien de mucha confianza y seguridad en las ejecuciones desde el punto del penal.

Sin embargo, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, falló su penal en la serie contra Argentina después de un partido jugado con muchas emociones y de gran tensión tras el 2 a 2 en los 120 minutos.

Penal errado por Virgil Van Dijk 1.jpg El penal que el "Dibu" Martínez le atajó a Virgil Van Dijk. (Foto: Reuters)

En diálogo con Viaplay, Virgil reveló cómo le afectó no convertir ese penal. Esa escena todavía perdura en su memoria.

“No pude dormir durante dos días después de ese partido. Estás tan cerca, incluso después de ir perdiendo 2-0. Desafortunadamente, fallás un lanzamiento importante. Me duele mucho, tuve una tarde y noche muy dura. Me desconecté del fútbol durante un tiempo y aproveché para estar con la familia. Es lo más importante en la vida", confesó el futbolista de 31 años, quien aseguró sentirse responsable de la eliminación de su equipo.