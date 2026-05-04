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ANSES activa un refuerzo clave: quiénes reciben el bono completo en mayo

Con el nuevo sistema de actualización mensual ya en marcha, ANSES confirmó cuánto se cobrará en mayo 2026. El bono extraordinario sigue vigente, pero con límites que generan diferencias entre quienes perciben haberes mínimos y los que superan ese nivel.

ANSES activa un refuerzo clave: quiénes reciben el bono completo en mayo

ANSES activa un refuerzo clave: quiénes reciben el bono completo en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de un bono extraordinario en mayo de 2026, que se sumará al incremento del 3,38% en todas las prestaciones previsionales. La medida impacta principalmente en jubilados y pensionados con haberes mínimos, y forma parte del esquema de actualización mensual basado en la inflación.

Leé también ANSES establece montos mínimos y máximos para jubilados: cuánto cobrarán en mayo
Cuánto cobrarán en mayo los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

El ajuste se calcula en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el aumento de mayo toma como referencia la inflación registrada en marzo, y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

ANSES: cómo funciona la ley de movilidad

El esquema de movilidad representa un giro importante en la política previsional. A partir de su implementación mediante el Decreto 274/2024, se dejaron atrás las actualizaciones trimestrales para dar paso a aumentos mensuales automáticos.

El objetivo es que los haberes acompañen con mayor rapidez la inflación. Sin embargo, el sistema mantiene un desfase de dos meses entre la medición del IPC y su impacto en los ingresos, lo que sigue generando debate en contextos de alta suba de precios.

Bono ANSES mayo 2026: cuánto se cobra con el refuerzo

Con el aumento del 3,38%, la jubilación mínima se ubica en:

  • $393.174,10 (sin bono)
  • $463.174,10 (con bono de $70.000)

Este refuerzo se mantiene como complemento para los ingresos más bajos, pero no se paga de manera uniforme.

Cómo funciona el bono:

  • Se otorga completo a quienes cobran la mínima
  • Es proporcional para quienes superan ese monto
  • Se paga solo hasta alcanzar un tope determinado

Por ejemplo, un jubilado que percibe $420.000 no cobra el bono completo, sino únicamente la diferencia necesaria para llegar al límite establecido.

Atención jubilados: quiénes NO cobran el bono de $70.000 de ANSES este mes

Qué pasa con los haberes más altos

En el caso de las jubilaciones más elevadas, el aumento del 3,38% también se aplica, pero sin el bono adicional. De esta manera:

  • Jubilación máxima: $2.645.689,40

Esto marca una brecha importante entre los ingresos mínimos y máximos dentro del sistema previsional.

PUAM y Pensiones No Contributivas: los nuevos montos

Otros grupos también reciben el ajuste y, en algunos casos, el refuerzo:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

  • Base: $314.539,27
  • Con bono: $384.539,27

Está destinada a mayores de 65 años que no completaron los años de aportes necesarios para jubilarse, y equivale al 80% del haber mínimo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Base: $275.221,87
  • Con bono: $345.221,87

Incluye pensiones por invalidez y vejez.

Madres de siete hijos

Este grupo mantiene un tratamiento diferencial:

  • Base: $393.174,10
  • Con bono: $463.174,10

En este caso, el haber se equipara a la jubilación mínima, garantizando un ingreso mayor para uno de los sectores más vulnerables.

Aunque el nuevo esquema de movilidad busca mejorar la actualización de los haberes, el bono extraordinario continúa siendo un elemento central para sostener los ingresos más bajos.

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