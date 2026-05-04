ANSES activa un refuerzo clave: quiénes reciben el bono completo en mayo

Bono ANSES mayo 2026: cuánto se cobra con el refuerzo

Con el aumento del 3,38%, la jubilación mínima se ubica en:

$393.174,10 (sin bono)

$463.174,10 (con bono de $70.000)

Este refuerzo se mantiene como complemento para los ingresos más bajos, pero no se paga de manera uniforme.

Cómo funciona el bono:

Se otorga completo a quienes cobran la mínima

Es proporcional para quienes superan ese monto

para quienes superan ese monto Se paga solo hasta alcanzar un tope determinado

Por ejemplo, un jubilado que percibe $420.000 no cobra el bono completo, sino únicamente la diferencia necesaria para llegar al límite establecido.

Atención jubilados: quiénes NO cobran el bono de $70.000 de ANSES este mes

Qué pasa con los haberes más altos

En el caso de las jubilaciones más elevadas, el aumento del 3,38% también se aplica, pero sin el bono adicional. De esta manera:

Jubilación máxima: $2.645.689,40

Esto marca una brecha importante entre los ingresos mínimos y máximos dentro del sistema previsional.

PUAM y Pensiones No Contributivas: los nuevos montos

Otros grupos también reciben el ajuste y, en algunos casos, el refuerzo:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Base: $314.539,27

Con bono: $384.539,27

Está destinada a mayores de 65 años que no completaron los años de aportes necesarios para jubilarse, y equivale al 80% del haber mínimo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Base: $275.221,87

Con bono: $345.221,87

Incluye pensiones por invalidez y vejez.

Madres de siete hijos

Este grupo mantiene un tratamiento diferencial:

Base: $393.174,10

Con bono: $463.174,10

En este caso, el haber se equipara a la jubilación mínima, garantizando un ingreso mayor para uno de los sectores más vulnerables.

Aunque el nuevo esquema de movilidad busca mejorar la actualización de los haberes, el bono extraordinario continúa siendo un elemento central para sostener los ingresos más bajos.