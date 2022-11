Maradona la pelota no se mancha 1.jpg "La pelota no se mancha", la histórica frase de Maradona en su partido despedida. (Foto: AFP)

Antes del discurso de Maradona hubo un partido entre un combinado de estrellas bajo la conducción del "Coco" Basile que enfrentó a una Selección Argentina que conducida por Marcelo Bielsa.

De un lado jugaron junto a Maradona el "Mono" Burgos, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorin, Walter Samuel, Pablo Aimar, Matías Almeyda, Javier Zenetti, Juan Sebastián Veron, "Killy" Gonzalez y Claudio López. Participaron también Pablo Cavallero, Lucas Castromán, Mauricio Pochettino, Diego Placente, Claudio Husaín, Julio Cruz y Eduardo Berizzo.

Para el "Resto del Mundo" jugaron Iván Córdoba, Ciro Ferrara, el "Patrón" Bermúdez, Gamarra, Solano, Román Riquelme, Enzo Francescoli, René Higuita,Lothar Matthaeus, el "Pibe" Valderrama, Davor Suker, Hristo Stoichkov, Álvaro Recoba y Eric Cantona.

Maradona y un discurso para la eternidad en su partido homenaje

Cuando el 10 agarró el micrófono, dejó un discurso sincero y emotivo. Era también un Maradona de 41 años que mencionaba todas las veces que se había equivocado a lo largo de su carrera.

“No sé cómo pagarles por esta alegría. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y de hacerlos felices a todos ustedes y creo que lo logré. Esto es demasiado para una persona”, empezó Diego su discurso después del partido homenaje.

Y continuó: “No hay cancha como esta, un templo del fútbol. Le agradezco a Dios que haya creado la Bombonera y que me haya hecho de Boca”.

El cierre fue a pura emoción: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.