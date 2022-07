Marcelo Gallardo y una frase que ayuda a la especulación: "Si no conseguimos el campeonato..."

La conferencia de Marcelo Gallardo en River

"La gente de River a pesar de tener cierta desilusión, no se confunde, el hincha de River no se deja llevar por ciertas cosas que quieren desestabilizar externas o internamente, eso no va. Acá no hay ninguna crisis. No hay posibilidad que eso suceda. Nuestra permanencia es mucho más fuerte que un resultado de fútbol. Algunos son muy obvios, pero no van a confundir a los hinchas de River".

"Reconocemos las falencias que hemos tenido en el armado del plantel, la funcionalidad del equipo, esta desorientación en la búsqueda, volvemos a empezar para tomar aire. Esa es mi función, mi deseo y es lo que me ocupa el tiempo. Conformar el mejor equipo posible y de acá a fin de año veremos si estamos capacitados para pelear el campeonato, que creo yo que lo estamos. En el éxito deportivo es fácil convencer, el entrenador entiende que hay que acompañar procesos. Estoy convencido del lugar al que tengo que ir. Si no conseguimos el campeonato, dejaré la mejor estructura posible, el mejor equipo posible para que cuando se vuelva a comenzar, tener algo sólido".

"No todos los jugadores están preparados para ser exigidos de manera inmediata. Ellos saben que River tampoco te espera demasiado".