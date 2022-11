Martín Palermo: las locuras más recordadas del "optimista del gol" que hoy cumple 49 años

Martín Palermo nació en la ciudad de La Plata en 1973 y debutó como delantero en Estudiantes, en 1992; club en el que se quedó hasta 1997 cuando se concretaría no solo el pase a Boca, sino también en uno de los ídolos más queridos por los hinchas xeneizes y uno de los goleadores más importantes del fútbol argentino.

Martín Palermo y su gol a Perú para clasificar a Sudáfrica 2010

Gol de Palermo a Perú 1.jpg El sábado 10 de octubre de 2009 Martín Palermo le convierte a Perú un gol clave para ir al Mundial de Sudáfrica 2010.

El sábado 10 de octubre de 2009 ocurrió una de sus épicas en el estadio de River. La Selección que dirigía Diego Maradona recibía a Perú con la obligación de ganar para clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010. Caía un diluvio sobre Buenos Aires y el equipo no podía pasar del empate. Iban 47 minutos del segundo tiempo. Pero en la última jugada, después de un córner y luego de unos rebotes, Martín Palermo anotó el gol de la victoria.

Fue locura total y Maradona festejando zambulléndose en el césped del Monumental.

Martín Palermo y su gol número 100 con los ligamentos rotos ante Colón

Hasta con los ligamentos rotos ningún rival podía descuidarse de Palermo. En el Apertura 99 Boca enfrentaba a Colón por la fecha 14. Para todos fue un partido más, menos para Martín Palermo.

El goleador abrió el marcador con uno de sus goles más especiales: fue su tanto número 100 en Primera División y encima justo después de romperse los ligamentos. Tras del festejo sagrado, se retiró en camilla por la lesión que lo mantuvo seis meses afuera de las canchas.

Martín Palermo y el día que se le cayó una tribuna en España

El 29 de noviembre de 2001 se dio una de sus peores lesiones en toda la carrera de Palermo, con el condimento adicional de la fatalidad. Fue en un cruce contra el Levante por la segunda ronda de la Copa del Rey.

El Loco sería el protagonista principal. Fue titular y abrió el marcador en el octavo minuto del primer tiempo suplementario. Como cada gol que hacía, salió disparado para celebrar con los hinchas que habían ocupado sus butacas en el Estadio Ciudad de Valencia. Sin embargo, fue protagonista de una verdadera pesadilla.

El amontonamiento de hinchas en la celebración con los futbolistas de Villarreal provocó que la pared de contención que separaba la tribuna del césped cediera ante el peso de los fanáticos y se le cayera encima al delantero argentino. ¿El resultado? Palermo sufrió una doble fractura de tibia y peroné.

“Era un muro que no sostenía nada. Cuando me doy vuelta, cedió. Sentí algo muy fuerte. La pierna estaba quebrada, pero no sentía un dolor tan grande. Lo sentí cuando me quisieron sacar el botín y no me podían tocar. El tobillo se movía”, relató crudamente el goleador.

Martín Palermo y el día que se vistió de mujer para una tapa de revista

Martín Palermo vestido de mujer 1.jpg La revista Mística hizo una producción con Martín Palermo vestido de mujer.

La revista Mística hizo una producción con Palermo que lo tuvo como protagonista de tapa.

En la tapa de esa edición, se jugaba con la muletilla del “Bambino” Veira, técnico de Boca en ese momento, que decía “una belleeeeza”.

Al goleador se le pidió que se pusiera una peluca rubia, un vestido negro de fiesta y un collar. Con los labios pintados de rojo y su rostro maquillado, la imagen de Palermo no pasó inadvertida.

Martín Palermo Revista Mística 2.jpg

¿De dónde salió la idea? Hacía poco tiempo el excéntrico Dennis Rodman, por aquel entonces estrella de la NBA, había llegado a una librería de la Quinta Avenida de Nueva York para la presentación de su autobiografía y fue disfrazado de novia. El Loco no quiso ser menos y copió esa idea.